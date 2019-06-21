那个辞职起诉华为的彭林道歉了：一致对外

中关村在线消息：援引自新浪科技等报道，前爱否科技创始人彭林在其微博上向华为道歉，并表示“我们应该一致对外，共渡难关”。同时还在微博中@华为终端官方微博以及华为消费者业务CEO余承东。



那个辞职的彭林向华为道歉了：称要一致对外

彭林在微博中表示，就此前发布的视频时间节点不合适致歉。同时彭林向华为及余承东求助，希望能跟月亮模式的技术相关人员有个交流的机会，搞清楚P30手机拍月亮时到底有没有“添加细节”的真相，如果能够这样的机会，感激不尽。

彭林的微博发布之后，引发网友广泛关注，并且“彭林道歉”还短暂登上了微博热搜话题。

而截至目前，华为官方尚未予以回应。

事件经过

早在今年4月，爱否科技员工@王跃琨_发微博质疑，认为华为手机“月亮好像真的是P上去的”，并推测手机会通过AI计算，自动处理照片细节。随后这番言论引发轩然大波，不少网友都觉得“P的”这个说法太过分，王跃琨的说辞也遭到了大批科技博主“打脸”。

4月16日晚间，爱否科技创始人彭林表示，“拍月亮模式”确实在算法上对原图有所优化处理，但并没有到王跃琨所言“P图”的程度。后者称华为月亮模式“造假”的看法是“严重错误的”，属于“黑厂商”的不专业行为，随后他还开除了王跃琨，自罚一个月工资。

本以为这件事情就此会结束，可是两个月后，也就是6月16日。彭林又在微博突然宣布自己辞职并起诉华为。

彭林在微博上称：他辞去了自己在北京爱否科技有限公司的职位，要以个人身份起诉华为，要求华为在涉及到月亮模式宣传的地方，都要注明用算法添加细节，且在手机内为用户增加提示。对于这次的起诉，彭林表示很有信心，甚至觉得成功率应该有百分之七八十左右。

然而仅仅5天之后，彭林又在微博上道歉了。

彭林到底是何许人也



彭林

根据网上公开资料显示，彭林是北京爱否科技的创始人，而该网站是于2010年成立，早前做“杀价帮”出道。期间在2012年还曾获得过小米雷军的投资，但是到了2014年，退掉投资成为自由身，随后便是推出了【消费者报告】等视频栏目。



天眼查APP上彭林的信息

不过在6月16日，彭林又在微博突然宣布自己辞去爱否科技职务，并起诉华为。可是，根据天眼查App显示，彭林目前依旧担任着北京爱否科技有限公司的法人、股东、董事长、经理等诸多职务。

估计这可能是交接工作没有完成，或者是有关数据更新较慢导致的情况。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：那个辞职起诉华为的彭林道歉了：一致对外http://news.zol.com.cn/719/7198910.html