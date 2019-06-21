晚报：郭台铭鸿海卸任 华为nova5系列正式发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

郭台铭正式宣布卸任鸿海集团董事

今日，台湾鸿海集团董事长郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海股东会，股东会会后，鸿海董事会选举刘扬伟为新董事会主席，李杰为副主席。



鸿海集团董事长郭台铭

据此前消息，郭台铭表示，深信团队一定可以成功接班。并表示未来鸿海将在五年之内投资百亿元新台币，要在全球陆续成立工业互联网人工智能应用实验室、机器人研究院等，全力发展人工智能以及工业互联网的应用。

目前，鸿海正运用过去四十余年累积的核心制造技术基础，积极往工业互联网应用发展。借助大数据、AI 和自动化发展成果，这项长期的升级推展工作在集团内部推行已初显成效。

Z点评：以后听不到他对新iPhone的爆料了。

苹果发表声明：反对美国政府对华加征关税

据外媒消息，苹果公司于本周给美国贸易代表Robert Lighthizer发去以一封公开信，指出美国加征关税中国输美商品关税，特别是电子产品会打击到iPhone等产品。



苹果发信给贸易代表：新关税将影响产品成本

苹果在信中指出，美国将对从中国进口的产品征收高达25%的关税，将打击其所有主要产品包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和Apple TV以及美国修理产品时所用的零部件和电池。另外，键盘和显示器等配件也将受到影响。

因此苹果表示，美国政府能对其产品征收的关税将导致其在美国的经济贡献减少。关税将影响其在全球的竞争力，因为对于它的竞争对手来说，美国市场并没有那么重要，因此它们不会受到美国关税的影响。

Z点评：除了苹果之外，惠普、戴尔、英特尔、微软等科技巨头此前都已向美国贸易代表办公室以书面形式表达了反对加征关税的意见。得道多助，失道寡助啊。

那个辞职起诉华为的彭林道歉了：一致对外

援引自新浪科技等报道，前爱否科技创始人彭林在其微博上向华为道歉，并表示“我们应该一致对外，共渡难关”。同时还在微博中@华为终端官方微博以及华为消费者业务CEO余承东。



那个辞职的彭林向华为道歉了：称要一致对外

彭林在微博中表示，就此前发布的视频时间节点不合适致歉。同时彭林向华为及余承东求助，希望能跟月亮模式的技术相关人员有个交流的机会，搞清楚P30手机拍月亮时到底有没有“添加细节”的真相，如果能够这样的机会，感激不尽。

彭林的微博发布之后，引发网友广泛关注，并且“彭林道歉”还短暂登上了微博热搜话题。而截至目前，华为官方尚未予以回应。

Z点评：一致对外，共渡难关。

华为nova5系列手机在今天下午正式发布，包含nova5和nova5 Pro两款机型，不仅外观更具时尚潮流感，更在产品性能上得到了全面升级。华为nova5系列独有前置3200万人像超级夜景自拍，使其成为年轻人喜爱的潮流自拍手机。后置4800万AI四摄则涵盖了超高清、超广角、微距和景深虚化全场景镜头。凭借与众不同的配色体系和ID设计，nova5系列的时尚潮流感空前提升，必将引领手机圈的新潮流。







华为nova5/Pro

华为nova5 8GB+128GB售价为2799元，华为nova5 Pro 8GB+128GB售价为2999元；8GB+256GB 3399元。华为nova5i的最终售价是6GB+128GB售价1999元；8GB+128GB售价2199元。

其中华为nova5将会在7月15日开启预售，7月20正式开售。华为nova5 Pro将在今日下午开启预售，6月28日首销。而华为nova5i则于6月28日正式开售

最后还有一款名为华为nova5 Pro星耀限定礼盒发售，8GB+256GB+定制耳机+手机壳售价3799元，将会在6月28日上午10：08开售。

Z点评：继P系列、荣耀数字系列之后，nova5系列也迎来了AI四摄像头，华为手机整体拍照实力现在都上了一个台阶了。

特斯拉上海工厂主体已基本完工 年底投产

据媒体报道，目前特斯拉上海超级工厂的厂房主体结构已基本完工，预计将于年底顺利实现部分生产线量产。



特斯拉上海工厂航拍图

据了解，特斯拉上海工厂在今年1月7日正式开工建设，一期的年生产规模就已达到25万辆纯电动整车，包括Model 3、Model Y等系列车型，全部建成运营后年产能将达50万辆特斯拉电动汽车。

这是国家出台取消新能源汽车整车外资股比限制政策后的第一个外商独资项目，也是上海有史以来最大的外资制造业项目。

特斯拉官方已经从5月31日开启了国产Model 3的预订，售价为328000元。根据特斯拉官方给出的数据，国产Model 3标准续航升级版续航里程为460KM，最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。



Z点评：相信未来会推出越来越多的国产特斯拉，拭目以待。



vivo首款AR眼镜即将亮相MWC 2019 上海

今日，vivo官微发布预告透露，vivo旗下首款AR眼镜将在下周三的MWC 2019上海展会亮相。





vivo AR眼镜宣传海报

vivo官博原文称：“vivo AR眼镜将亮相MWC 2019，你将拥有一块“110英寸”的随身3D大屏，6.26见。”目前还没有更多关于该产品的具体信息流出，只是官方表示该产品将会仍用户随时随地体验110英寸的3D大屏。

不过有知情人士透露，110英寸大屏只是vivo AR眼镜的一个小功能，还会有更大的惊喜。据了解，vivo前两天已经进行了两波预告，其还将会在此次大会上公布旗下5G产品，另外还会展示功率高达120W的超级快充技术，仅需13分钟即可充满一台搭载4000mAh电池的手机。

Z点评：随着5G步伐加快，将会给AR、VR带来更多可能。

联想曝出更多Z6配置信息

今日，联想集团副总裁常程在微博曝光了联想Z6更多参数信息，后置搭载索尼AI三摄像头。



联想常程微博曝光



联想常程曝光Z6更多参数

据联想常程爆料的图片显示，此次联想Z6所搭载的处理器是“新一代神U”。根据此前联想Z5采用了高通骁龙636处理器推测，联想Z6或继续采用中端处理器。

摄像头采用索尼AI三摄，但是未公布摄像头参数。电池方面，只简单介绍了两天一充，续航还是比较好的，或采用大容量电池；整体采用四曲面设计。

据之前报道，联想常程透露23日有大事发生，期待公布联想Z6手机的更多信息。

Z点评：23号估计会放出更多该机的信息，尽情期待。

华为何刚：华为折叠屏手机Mate X预计在7月底至8月初开售

今日，华为消费者业务手机业务总裁何刚表示，华为Mate X计划在今年7月底至8月初正式开售，但具体时间还没有最后确定。之所以推迟Mate X的发布时间，主要原因在于Mate X尚未取得入网许可，需要进行入网测试，同时，折叠屏也需要进行大量的应用适配工作。而华为也在积极推动头部应用厂商的折叠屏适配工作。



华为折叠屏手机Mate X

核心配置上，华为Mate X采用8英寸显示屏，搭载麒麟980处理器，同时搭载华为首款7nm 5G芯片巴龙5000，电池容量为4500mAh，支持高达55W超级快充。

Mate X是华为首款折叠屏手机，它采用极具想象力的鹰翼式折叠设计。折叠状态时紧密贴合，展开时平坦自然。同时电源和指纹键合二为一，巧妙融入轻薄边框。

Z点评：我们有望见证5G和折叠屏手机同时进入消费者市场。

坚果R1现斯坦福大学官网 罗永浩：好学校

今天，有眼尖的网友在斯坦福大学官网上发现了坚果R1手机——在一张毕业照中，一名男子手持坚果R1拍照。



坚果R1现斯坦福大学官网



毕业照中，一名男子手持坚果R1拍照

罗永浩随即在微博中转发并回复：“嗯，是个好学校。”对此有网友调侃锤子手机已在世界范围内有了影响力，还有网友表示锤子财力雄厚，强势置入广告。



其实坚果R1各方面的性能还是不错的，作为锤子科技的最强旗舰，它配备Smartisan系统，2000像素+1200万像素双摄、线性马达以及如今安卓机上很少见的压力触控功能。目前，该机已降至1999元。

Z点评：此前罗永浩表示将开拓海外业务，不知道现在进展如何了呢？

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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