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    Steam官方自走棋来啦！搜索《刀塔霸业》即刻开玩

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：《Dota2》官方Valve公司在今天正式推出了自家的自走棋游戏《刀塔霸业》，目前还是前线体验版，玩家可以免费体验这款游戏了。

    Valve官方自走棋游戏《刀塔霸业》开启全平台抢先体验
    刀塔霸业

    《刀塔霸业》是以之前在《Dota2》中火遍全球的，由中国团队制作的自走棋MOD为基础玩法打造的一款游戏。

    这次《刀塔霸业》除了登陆Steam平台外，还登陆了iOS和Android移动平台，更多玩家可以在更多的设备上玩到这款游戏。

    官方游戏简介：

    在这款以 Dota 世界为背景的全新战略对战游戏中，雇用一个军团，打败你的对手，统治白色尖塔。招募英雄，不断升级，增强实力。你招募的每名英雄都可以形成不同的联盟。给军团添加形成联盟的英雄可以解锁威力强大的加成，碾压你的对手。

    可在任意选择的平台上与全世界的玩家对战。在电脑上开始比赛，然后在移动设备上打完（倒过来也没有问题）。你在《刀塔霸业》的个人资料跨设备共享，因此无论你在什么设备上进行游戏，都不会丢失进度。

    据了解，Valve原计划与自走棋玩法开创团队巨鸟多多合作推出这款游戏，但因为某些原因没有达成合作。巨鸟多多将推出自己品牌的《多多自走棋》，预计登陆Epic和移动平台。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Steam官方自走棋来啦！搜索《刀塔霸业》即刻开玩http://news.zol.com.cn/719/7198767.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7198767.html report 918 中关村在线消息：《Dota2》官方Valve公司在今天正式推出了自家的自走棋游戏《刀塔霸业》，目前还是前线体验版，玩家可以免费体验这款游戏了。刀塔霸业《刀塔霸业》是以之前在《Dota2》中火遍全球的，由中国团队制作的自走棋MOD为基础玩法打造的一款游戏。这次《刀塔霸业...
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