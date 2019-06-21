中关村在线消息：据外媒消息，团队协作软件公司Slack正式在纽交所挂牌上市，证券代码为“WORK”，开盘较26美元发行价涨超50%。



美国版“钉钉”Slack上市 首日股价大涨近半

截至收盘，Slack股价上涨12.62美元，报38.62美元，较26美元的发行价大涨48.54%。市值突破230亿美元，比去年最后一轮融资的71亿估值高出了3倍以上。

Slack是纽交所史上第二家直接上市的公司。Slack此前估值达157亿美元。该公司不按照传统方式进行IPO，而是选择直接上市，不经过承销商，不发新股，投资者也会被允许立即开始出售现有股票。

继Uber、Lyft、Pinterest和Zoom之后，Slack是又一个在今年寻求上市的科技企业。该公司已注册约1.17亿份A级普通股。

Slack在招股书中披露数据称，截至1月底该公司旗下应用的每日活跃用户人数达到了1000万人以上，其中付费用户人数仅为8.8万人，但与去年同期相比则增长了近50%，与2017年的3.7万人相比增长一倍以上。

招股书显示，Slack免费订阅计划已被50多万个组织采用，并称其2019财年营收达到了4.006亿美元，与2018财年的2.205亿美元相比大幅增长82%，相比之下2017财年为1.052亿美元。

在2019财年中，Slack的净亏损为1.389亿美元，相比之下2018财年的净亏损为1.401亿美元，2017财年的净亏损为1.469亿美元。

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