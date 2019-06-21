郭台铭正式卸任鸿海董事长:芯片业务负责人继任

中关村在线消息：援引中国台湾媒体报道，台湾鸿海集团董事长郭台铭今日将出席鸿海股东会，而股东会后其将正式告退。同时鸿海股东大会会后，还会公布郭台铭的接任者。

现在据彭博社最新消息：鸿海董事会选举刘扬伟为新董事会主席，李杰为副主席。



鸿海集团董事长郭台铭

郭台铭卸任鸿海董事长：团队一定可以成功接班

据此前消息，郭台铭表示，深信团队一定可以成功接班。

对于外界高度关注的鸿海集团接班人选，郭台铭表示：“董事会名单通过后就知道了”。

刘扬伟出任鸿海集团新董事会主席 管理方式可能会改变

据知情人士透露，以往郭台铭出任鸿海董事长并兼任总经理的管理方式将会发生改变，新任鸿海董事长规划由财务重臣黄秋莲出任。

此外，知情人士还表示，鸿海集团未来高层接班团队将会专人专职，不会采取台塑多人共治小组或是轮职董事长模式。

现在据彭博社最新消息：鸿海董事会选举刘扬伟为新董事会主席，李杰为副主席。

据资料显示，刘扬伟此前担任鸿海半导体次集团总经理、芯片业务负责人。李杰此前任鸿海旗下A股上市公司工业富联副董事长。

鸿海集团未来布局：三张网

此前郭台铭曾表示：未来鸿海将在五年之内投资百亿元新台币，要在全球陆续成立工业互联网人工智能应用实验室、机器人研究院等，全力发展人工智能以及工业互联网的应用。

他表示，“鸿海将以实体经济为核心，布局智能制造、健康互联网及信息安全等三张网”。

此外，郭台铭强调“今年将朝三大面向：制造为基底、科技为根本以及集团要成长目标迈进” 。



鸿海集团董事长郭台铭

郭台铭指出，鸿海必须更加强化集团的全球布局，以跨厂区、国际化的运作规模，开发工业物联网的实际应用，加快集团转型为科技平台公司。

目前，鸿海正运用过去四十余年累积的核心制造技术基础，积极往工业互联网应用发展。借助大数据、AI 和自动化发展成果，这项长期的升级推展工作在集团内部推行已初显成效。

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