无利润无市场 谷歌或将放弃安卓平板业务

中关村在线消息：援引自外媒Business Insider消息，谷歌将不再推出自家的平板电脑，同时内部正在研发中的平板产品也已经被暂停。未来，谷歌将专注于Chrome OS笔记本电脑。



谷歌自家平板电脑将不再推出

媒体援引自消息人士说法，当前Android平板的不少项目，在公司内部已经被停止，所以放弃这个业务就是早晚的事情。

紧接着谷歌硬件业务负责人里克·奥斯特洛(Rick Osterloh)已经在Twitter上证实了这个消息。“这是真的！谷歌的硬件团队将专注于打造笔记本电脑，但毫无疑问，安卓与Chrome OS团队也将100%致力于与我们的合作伙伴长期合作，为市场的各个领域(消费者、企业、教育)开发平板电脑。”

同时谷歌发言人表示：“我们将专注于Chrome OS笔记本电脑，但将继续为平板电脑Pixel Slate提供支持。”也就是说，已经有有谷歌平板的用户不用担心，谷歌依旧会为这些产品提供安全支持。

此外，该发言人还表示，许多员工已经转向Pixelbook笔记本电脑生产线，有部分员工还被转移到“机密项目”中去了。



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