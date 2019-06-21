早报：谷歌平板业务凉凉 迅雷会员要价4899

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果宣布召回MacBook产品，有使用以下产品用户请及时到苹果官网查询。



苹果召回约6.3万台MacBook Pro

苹果向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自2019年6月20日起，召回部分苹果笔记本电脑MacBook Pro（Retina，15英寸，2015年中期型号）。本次召回涉及2015年中期型号电池，中国大陆地区受影响的电池数量约为63000个。召回范围内的产品发生了6起发热事件报告，可能存在燃烧风险。苹果公司目前未收到任何与该电池发热事件有关的重大财产损失或人员伤亡报告。



苹果将自2019年6月20日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响型号笔记本电池的消费者停止使用该电池，并联系苹果电脑贸易（上海）有限公司进行免费更换。

还是要提醒用户，赶紧去查询自己使用的MacBook是否在召回范围之内，如有赶紧去换吧。下面是华为的一则好消息。



华为首批将有17款机型升级Android Q：P30/Mate 20领衔



华为首批将有17款机型升级Android Q

据外媒HC报道，就外界关心的EMUI10/Android Q升级话题，华为方面称，我们有信心让包括P30系列在内的绝大多数主流设备，都能升级到Android Q。



事实上，关于和谷歌的合作，任正非在19日接受CNBC采访时这样表示，谷歌和华为有着共同的利益。“如果华为手机不能安装安卓系统，谷歌会损失数十亿手机用户。如果我们不用他们的系统，谷歌很多业务都会出现亏损。”

华为EMUI10就要来了，华为用户这段时间可要时时关注更新情况。紧接着是来自微软Edge浏览器消息。

微软改进Chromium版Edge浏览器黑暗模式：风格更一致



微软改进Chromium版Edge浏览器黑暗模式

微软目前正在测试基于Chromium的Edge浏览器。作为计划的一部分，微软在不断的添加新功能和提供修复，以确保它在正式发布之前，成为功能强大的浏览器。



在微软最近添加的所有新功能中，黑暗模式的改进尤其值得注意。微软Edge Canary频道版中的黑暗模式现在更加一致，你现在可以在浏览器的“设置”，“历史记录”，“下载”和“收藏夹”页面中找到它。以前，黑暗模式仅在flag页面上可用。

现在真是什么都要加上“暗黑模式”，下面是三星的一则技术消息，估计会用在无实体按键手机上。

三星获Digital Bezel商标 或将用于旗下首款无实体按键手机



三星获Digital Bezel商标

近日，知名爆料人冰宇宙表示，三星已经获得了一项名为“Digital Bezel”的商标，翻译过来的意思就是数字边框，这代表着手机侧边键均用上了虚拟化的设计，与此前三星无实体按键手机的概念有着诸多相同之处。



三星的技术储备还是相当的丰厚，总能带来惊喜。下面是中国移动对于“套餐升级骗局”的回应。

移动回应“套餐升级骗局”：外呼公司私招人冒充客服



移动回应“套餐升级骗局”

中国移动通信集团广西有限公司官方微博声明称，关注到媒体关于外呼公司私自招募员工充当移动客服，诱骗手机机主升级套餐的报道，广西移动立即开展核查。



此前，有媒体报道称，广西南宁两家外呼公司客服被发现用虚报消费数据等方式诱使机主升级资费套餐。其中，有用户月平均消费101元却被虚报成160元，而有些业务以套餐附加免费赠送为由，到期后免费变收费，“就赌客户会忘记取消”，一家外呼公司的一组人员每月即可拨打80多万次电话。

赶紧改才是真正的举措。下面是三星要找苹果索赔，只因iPhone销量疲软。

iPhone销售疲软致OLED出货量下降 三星要找苹果索赔



iPhone销售疲软致OLED出货量下降 三星要找苹果索赔

据彭博社援引韩国Electronic Times来源报道，三星显示公司已经向苹果公司寻求财务补偿，因为其iPhone手机柔性OLED面板的实际出货量未达到苹果公司在合约中的初步估计水平。



来自行业和投资银行的知情人士称，三星显示根据苹果要求扩大了OLED面板制造工厂，但对iPhone X和其他型号的需求低于预期，导致三星显示亏损。

苹果公司提供了多种选择，包括在苹果公司其他产品采用三星显示的OLED面板，而非财务补偿。目前两家公司仍在讨论中。

iPhone是到了该换代升级的底部，否则销售疲软会成常态。下面美国的主流笔记本厂商开始坐不住了

戴尔、英特尔、微软等联名反对美加征笔记本电脑关税



戴尔、英特尔、微软等联名反对美加征笔记本电脑关税

从美国政府文件网站regulations.gov发现，该网站披露了戴尔、英特尔、惠普和微软发给美国贸易代表办公室（以下简称“USTR”）的一封电子邮件。在邮件中，上述四家公司请求USTR将笔记本电脑从最终关税清单中移除。



这四家科技公司在邮件中称，对笔记本电脑的拟议关税可能会不同程度地损害美国中小企业、广泛的消费者和设备制造商等多种实体。同时，对此类产品征收关税并不能解决USTR的问题，相反关税会阻碍美国技术领导者在全球市场进行创新和竞争的能力。

邮件中还指出，美国笔记本电脑制造商目前依赖中国供应商来满足美国对笔记本电脑的需求，短期内寻找替代供应来源是不可行的。

关税让美国人民生活在水深火热之中。下面一则消息来自谷歌。

谷歌放弃平板电脑业务 取消两款开发中产品



谷歌放弃平板电脑业务

谷歌发言人周四宣布，该公司将正式放弃平板电脑业务，并取消两款尚未对外宣布的设备。这位发言人表示：“就谷歌的第一方硬件业务而言，我们将专注于Chrome OS笔记本电脑，并将继续支持Pixel Slate。”



被取消设备的确切特性还不得而知，但可以确定的是，谷歌不会生产去年10月推出的Slate的后续产品。

平板市场持续萎缩，且苹果一直是行业龙头无人能撼动，因此谷歌此时退出平板市场也算是明智之举。下面是一则利好消息。

发改委：部分车联网专用频段无线电频率占用费“头三年免收”



发改委：部分车联网专用频段无线电频率占用费“头三年免收”

国家发改委正式发布关于降低部分行政事业性收费标准的通知，自2019年7月1日起，降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。



同时为鼓励新技术新业务的发展，对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策。即自频率使用许可证发放之日起，第一至第三年（按财务年度计算，下同）免收无线电频率占用费；第四年及以后按照国家规定的收费标准收取频率占用费。

除了车联网有利好消息外，北京地铁在5G信号覆盖上也有新进展。

京港地铁2019年将启动下辖线路5G信号覆盖工作



京港地铁2019年将启动下辖线路5G信号覆盖工作

2019年是京港地铁首条线路（北京地铁四号线）开通10周年，6月20日，在4号线公益西桥站，京港地铁发布首份《顾客服务承诺》，京港地铁承诺在2019年推动在16号线实现5G信号全覆盖的基础上，陆续启动所辖线路的5G信号覆盖工作。



目前，北京市轨道交通路网日均客流已超千万人次，京港地铁表示将不断提升列车的运行表现，京港地铁承诺，2019年所辖各线列车正点率高于99.80%，列车时刻表兑现率高于99.90%。

5G距离我们生活正越来越近。下面是两则会员消息。



腾讯QQ SVIP9超级会员正式上线

腾讯官方宣布，经过整整一个月的内测，QQ SVIP9超级会员正式上线，这也是QQ会员迄今的最高等级，10万点成长值的用户可免费直接升级。



除了继承此前SVIP8的所有特权之外，QQ SVIP9还增加了一大堆独有的新特权，包括八个普通的和两个重磅的。



迅雷将在7月1日推出终身会员

迅雷官方上线了终身会员活动，终身白金会员目前价格2899元，终身超级会员目前价格4899元。据官网了解到，迅雷终身会员将在7月1日正式登陆。值得一提的是，有几项特权，一起了解一下。



期满随时全额退款：未满1年无法退款，满1年即可随时申请退款。终身享会员服务：终身会员期满可全额退会员费，若用终身会员满2年再退费，相当于免费用2年会员；但是退款后将不再享受会员服务。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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