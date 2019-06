晚报：苹果中国紧急召回MacBook 120W快充抢先看

各位看官晚上好,今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果中国MacBook Pro召回计划 电池存在燃烧风险





苹果将从今日起召回部分MacBook Pro,中国大陆受影响数约为63000台,原因是该批次MacBook Pro电池可能存在燃烧风险。

本次召回涉及2015年中期型号电池,涉及的苹果笔记本电脑型号为:Retina,15英寸、15.4英寸(对角线)显示屏,2.2-2.5 GHz处理器,256 GB-1TB固态存储器,2个Thunderbolt 2端口,2个USB 3端口及1个HDMI端口。

对于召回范围内的电池,开展缺陷产品召回、安全技术改进工作,提升产品质量安全水平,并免费为符合条件的客户更换电池,以消除安全隐患。

Z点评:有上述型号MacBook Pro的朋友就赶紧先别用了,去找苹果换电池吧。

vivo公布120W超快闪充技术 13分钟充满一部手机





vivo官方在今天上午宣布了vivo的120W超快闪充技术,据vivo iQOO产品经理戈蓝表示,理论上120W的充电功率可以把一台4000毫安的手机在5分钟内充到50%,13分钟就可以完全充满4000毫安。该技术或许会在MWC19上海展会上跟vivo旗下的5G产品一同亮相。

Z点评:或许加快手机充电速度是最现实的手机技术进步之一了,作为消费者我们希望充电越快越好,当然前提是安全和可靠。



小米明天将公布全新系列手机





小米创始人雷军今天在微博发文称:“A new series of xiaomi phone will be announced tomorrow at 10:00 a.m.”(明天上午10点将公布小米全新系列产品)

有消息称,小米明天将要公布的新机应该就是此前预热的针对女性用户的机型“小仙女”,这是与美图共建的AI美学实验室中诞生的一款女性专属定制手机。

Z点评:好久没有看到打着女性机旗号的手机了,且看这一次小米新机和以往的美颜手机有什么不同之处。

中兴联合Orange展示5G全息投影视频通话





在西班牙Global 5G Event期间,中兴通讯联合Orange共同展示了5G全息投影视频通话。通过实时传输的图像和语音,主持人和位于Orange的嘉宾实现了真正的“面对面”通话。

此外,中兴通讯还展示了很多其他的5G技术,比如高清视频直播以及5G VR等。Orange是西班牙第二大电信运营商,已与中兴通讯达成合作,将5G技术扩展至各个行业。

Z点评:科幻片里的技术终于要成真了吗?加油!

中国移动发布报告:申请5G专利超1000项





中国移动近日正式提交了可持续发展报告,报告中提到了5G发展规划。中国移动表示,截至目前,其在国际标准组织累计提交5G相关提案2700余篇,申请专利超过1000项,在全球电信运营企业中排第一。

中国移动接下来的计划是今年9月之前在超过40个城市推出“不换卡、不换号”的5G服务。

Z点评:中国的5G技术专利积累已经毫无悬念地领先于世界。

支付宝推出蚂蚁充电小程序 一键使用全国充电桩





支付宝在今日上线了一款名为“蚂蚁充电”的小程序,这款小程序中整合了全国70%以上的公共充电桩,且通过支付宝可直接使用充电桩。

支付宝此次推出的蚂蚁充电,瞄准了目前的行业以及用户的刚需痛点,通过蚂蚁充电可以同时搜索目前市面上9大主流充电桩服务商的充电桩位置,并且可以一键下单充电,提升了新能源车主的出行体验。

Z点评:能够覆盖全国70%以上的公共充电桩确实是一件利民的好事,今后新能源汽车将会越来越多,充电桩会变得越来越重要。

百度Apollo首次曝光纯视觉L4无人车方案





百度Apollo正式公开了关于自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案——Apollo Lite,这也是目前国内唯一已公布的方案。

据介绍。Apollo Lite可以在短时间内迅速处理摄像机捕捉到的大量数据,同时对周围环境进行实时360度感知。在测试中,依靠Apollo Lite的车辆成功实现了在城市道路上闭环自动驾驶。

Z点评:作为我国自动驾驶领域的巨头,百度无人驾驶技术在一定程度上能代表我国在自动驾驶领域的实力。伴随着无人车方案的成功实施,相信相关技术很快就会运用到现实中。

好了,以上就是今天的《科技晚报》,明天再见。

