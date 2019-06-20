中关村在线消息：北京时间6月20日，据BusinessKorea报道，近日美国计算机服务特许经营公司Rescuecom进行了一次问卷调查。调查中，三星电脑成为了美国用户最信赖的PC品牌，而中国品牌联想获得了第二名。



三星成为美国最信赖PC品牌：联想位居次席

从Rescuecom获得的数据上看，三星的可靠性得分为529，可靠性等级为A +；其次是联想319分和A-，然后是微软288分和B +、宏碁162分和B-、苹果92分和C。值得一提的是，这几家公司中联想在美国市场份额最大，高达24.0％，三星的市场份额为6.4%，更加凸显了这一成绩的不易。

此前有外媒曝光了三星笔记本电脑新专利。资料显示，这是一项可以使笔记本屏幕伸长的专利。从专利图来看，这是一款能“变形”的笔记本。正常状态下，它与其他笔记本没有区别，但经过拉伸，其屏幕会向左右延伸，达到“带鱼屏”的效果。至于延伸后的确切尺寸，目前还不得而知，但据掌握到的图像来看，基本位于21：9和32：9之间。

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