波兰蠢驴良心！《赛博朋克2077》不会拆成DLC卖

中关村在线消息：《巫师3》的开发商CDPR一直被游戏玩家亲切地称为“波兰蠢驴”，以表达他们为了玩家放弃业界通用的“骗钱”方式的尊敬，而在他们最受关注的新作《赛博朋克2077》中，依然会将这一点贯彻下去。





赛博朋克2077

据《赛博朋克2077》的UI专员Alvn Liu表示，《赛博朋克2077》的游戏本体会讲述一个完整的故事，而不会把原本应该属于本体的内容拆成DLC来单卖。

不过他也提到，这也不是说游戏本体结束了游戏就结束了，他们会为DLC提供游戏本体结束后发生的故事，是全新的体验。

如果大家玩过《血与酒》和《石之心》这两部《巫师3》的DLC就应该知道，CDPR对于付费DLC的理解是什么样的。

在CDPR创始人曾经的一次采访中，他明确表示过，DLC就应该是免费的，而像《血与酒》和《石之心》这样的付费内容，CDPR称其为资料片。

目前，《赛博朋克2077》已经开启预售，其中Steam版和GOG版均为298元人民币，游戏将于2020年4月16日发售。

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