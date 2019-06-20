奥林巴斯发布2×增倍镜MC-20 防尘防溅水

中关村在线消息：近日，奥林巴斯推出了新款MC-20增距镜。对于摄影爱好者来说，这是一个天大的好消息。很多相机原配的镜头变焦倍数总是不够用，而这款全新的增距镜可以让设备的变焦能力增加2倍。



奥林巴斯推出了新款MC-20增距镜

据了解，作为MC-14的继承者，新款MC-20增距能力从1.4提升至2.0x，摄影师可以在很远的地方拍到精彩的瞬间。MC-20搭配ED 300mm F4.0 IS PRO 镜头，可以实现最远约1.43米的拍摄距离，对于那些超远微距摄影的人来说是一个好消息。

另外，MC-20具有很好的防尘、防溅水等特性，并且能在一定低温下持续工作，非常适合那些长期在复杂环境中工作的自然摄影师。



MC-20具有很好的防尘、防溅水等特性

目前MC-20 与 M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO 和 M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO 两款镜头兼容。奥林巴斯表示还会推出更多新品镜头，预计明年发布。

奥林巴斯MC-20现已开售，售价为429.99 美元，约合人民币2968元。

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