马云为中国首部快递业发展史《无处不在》作序

中关村在线消息：还有三个月就要退休的马云看来个人时间比较宽裕了，就在刚刚上架的反映中国快递业发展的图书《无处不在》中，马云还作了序。



无处不在

据悉，《无处不在》是中国首部快递业发展史，由中国邮政快递报社编著，中信出版社出版发行，该书展现了中国邮政业波澜壮阔的发展历史。

如此看来，马云为该书作序合情合理，作为中国电子商务的巨头企业，阿里巴巴的发展史时刻与中国的快递物流行业绑定在一起。

马云在推荐该书时表示：“这一群普通人，撑起了全世界最庞大、最复杂的物流系统，撑起了中国商业发展的基础设施。”



为该书作序还有原邮电部部长、原信息产业部部长吴基传，他表示：“《无处不在》生动讲述了我国邮政业勇于开拓、敢于拼搏的进取精神，书写了波澜壮阔的行业史。”

以下为马云所作序言：



很高兴看到有一本书专门为快递员立传。

习近平主席在2019 年新年贺词中，点赞快递小哥是美好生活的创造者、守护者。作为个体，快递员的辛勤劳动解决了商品和消费者对接的关键一环；作为群体，快递员及其背后的快递物流业，帮助中国内需经济走向更深层面。

过去20 年，中国的高铁完成了客流，互联网完成了信息流，快递完成了物流，物流业就是中国的肠胃系统。这些年来，中国的物流行业发生了翻天覆地的变化，快递业几乎是从零开始，到今天规模全球第一，占到全球业务量的40%。7 年前我们认为，中国的快递业务量要花20 年时间才会超过美国，但2018 年中国快递包裹量已经超过500 亿件，远超美国、欧洲、日本的总和。

快递员从零开始，今天如果算上外卖员工，数量超过500 万。快递企业也是从零开始，短短几年内已经有7 家上市公司。

这是一个奇迹。奇迹的背后是数百万名风里来雨里去的快递员的付出，是所有物流从业者的共同努力。正是这一群普通人，撑起了全世界最庞大、最复杂的物流系统，撑起了中国商业发展的基础设施。

奇迹的背后也离不开监管的创新。面对陌生的新生事物，面对或许会冲击原有格局的看不懂的“怪物”，行业主管部门选择了直面变革。中国快递业发展的12 年，也是主管部门不断解放思想，用新手段解决新问题的12 年，和快递员一样，行业主管部门的改革者们，同样是中国快递业笑傲世界的英雄。

中国物流业很幸运，赶上了最好的时代；但是中国物流业也很“不幸”，我们刚刚适应了每天1亿个包裹，很快就要面对每天10亿个包裹的挑战。很多年以前我说过，中国每天的包裹会超过10亿个，我相信当时没有多少人相信，但是2018年“双11”仅阿里平台的物流订单就超过了10亿件。2019年“双11”包裹的峰值，将会成为8年以后、10年以后每一天的平均量。要应对这样的挑战，用传统的办法只靠增加人力是不行的，必须改变现有的组织形式、业务模式，必须用数据、用技术、用智慧来做，必须通过全行业的更好协同来实现。

未来，物流业不是简单的运输业，而是高科技服务业。过去物流业是体力劳动，今后物流业一定是脑力劳动。过去物流业改变了中国的生活方式，未来它将会影响中国的生产经营方式。工业时代把人变成机器，数据时代会把机器变成人。机器永远无法取代人，但会让我们的服务变得更好，让快递员更受人尊重。

这是行业每个人的机遇，也需要每个人为之做好改变的准备。大家一起努力，一切将会越来越好，世界将会变得越来越通达，越来越绿色。

马云

阿里巴巴集团董事局主席

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