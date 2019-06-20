罗永浩：如果锤子收购苹果 两者会单独运作

中关村在线消息：罗永浩在昨天晚间开通了推特账户后就特别活跃，期间还和网友干了几仗。不过罗永浩也严肃地解答过一些问题，比如如果锤子收购了苹果会怎么运营。





今天上午，科技美学针对“锤子收购苹果”的话题抛出了一个问题，那就是收购后的产品，会是苹果手机跑锤子系统，还是锤子手机跑iOS系统。

面对这个看似无厘头的问题，罗永浩还认真回复了，他表示：“如果你是严肃地问，那我就严肃地回答，如果将来能收购，我不会把他们混在一起，两个品牌和产品会单独运作。”

据悉，罗永浩开通推特账户后晒出了在博物馆的照片，并感概：“年轻的时候为了国家和人民没顾上，这次出差有半天空闲，终于了却了一个心愿。”



据罗永浩微博透露，锤子科技即将拓展海外业务，遂提前开通了推特账户。



有趣的是，罗永浩也没放过对推特的批判：“这么多年过去了，Twitter从产品的角度还是那么难用，无论是网页版还是手机版，互联网最讨厌的属性就是赢家通吃，一个烂产品成功了，一个时代也就只能这样了。”

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