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    罗永浩：如果锤子收购苹果 两者会单独运作

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：罗永浩在昨天晚间开通了推特账户后就特别活跃，期间还和网友干了几仗。不过罗永浩也严肃地解答过一些问题，比如如果锤子收购了苹果会怎么运营。

    罗永浩回应“收购苹果”：如果能收购，iPhone和锤子将单独运作

    今天上午，科技美学针对“锤子收购苹果”的话题抛出了一个问题，那就是收购后的产品，会是苹果手机跑锤子系统，还是锤子手机iOS系统

    面对这个看似无厘头的问题，罗永浩还认真回复了，他表示：“如果你是严肃地问，那我就严肃地回答，如果将来能收购，我不会把他们混在一起，两个品牌和产品会单独运作。”

    据悉，罗永浩开通推特账户后晒出了在博物馆的照片，并感概：“年轻的时候为了国家和人民没顾上，这次出差有半天空闲，终于了却了一个心愿。”

    据罗永浩微博透露，锤子科技即将拓展海外业务，遂提前开通了推特账户。

    有趣的是，罗永浩也没放过对推特的批判：“这么多年过去了，Twitter从产品的角度还是那么难用，无论是网页版还是手机版，互联网最讨厌的属性就是赢家通吃，一个烂产品成功了，一个时代也就只能这样了。”

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：罗永浩：如果锤子收购苹果 两者会单独运作http://news.zol.com.cn/719/7197960.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7197960.html report 822 中关村在线消息：罗永浩在昨天晚间开通了推特账户后就特别活跃，期间还和网友干了几仗。不过罗永浩也严肃地解答过一些问题，比如如果锤子收购了苹果会怎么运营。今天上午，科技美学针对“锤子收购苹果”的话题抛出了一个问题，那就是收购后的产品，会是苹果手机跑锤子系...
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