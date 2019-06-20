百度Apollo首次曝光纯视觉L4无人车方案

中关村在线消息：近日，在全球计算机视觉及模式识别领域顶级学术会议CVPR 2019上，百度Apollo正式公开了关于自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案——Apollo Lite，这也是目前国内唯一已公布的方案。

据介绍。Apollo Lite可以在短时间内迅速处理摄像机捕捉到的大量数据，同时对周围环境进行实时360度感知。在测试中，依靠Apollo Lite的车辆成功实现了在城市道路上闭环自动驾驶。



百度Apollo正式公开了关于自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案

Apollo技术委员会负责人李彦宏说：“基于视觉的强大系统对于自动驾驶的安全性至关重要，特别是在实时感应至关重要的高速情况下。Apollo Lite进一步加强了百度基于传感器融合的4级自动驾驶系统，该系统利用摄像头，激光雷达和雷达的功能来实现安全和完全自动驾驶体验所需的'真正冗余'。”

作为我国自动驾驶领域的巨头，百度无人驾驶技术在一定程度上能代表我国在自动驾驶领域的实力。伴随着无人车方案的成功实施，相信相关技术很快就会运用到现实中。

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