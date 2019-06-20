支付宝推出蚂蚁充电小程序 一键使用全国充电桩

中关村在线消息：据媒体报道，今日支付宝新上线了一款名为“蚂蚁充电”的小程序。支付宝在这款小程序中整合了全国70%以上的公共充电桩，且通过支付宝可直接使用充电桩。



支付宝上线蚂蚁充电小程序

众所周知，这些年随着工业的不断发展，对地球环境造成了非常严重且无法逆转的污染。今年来全球各国都在积极的寻求应对之策，其中新能源汽车算是最广受普及的一项了。因其环保节能和各地的补贴政策，很快就在是市场上推广开来。



电动汽车充电问题一直困扰许多车主

但是提起新能源汽车，有一个一直以来都十分困扰车主的问题不得不提，就是关于电动汽车的充电难问题。目前市面上公共的汽车充电桩普及力度十分有限，且各种品牌鱼龙混杂，收费标准也完全不能统一。经常能见到有电动汽车主的手机中存有各种各样的充电App，而且使用体验都差强人意。



蚂蚁充电接入了9家运营商

支付宝此次推出的蚂蚁充电，瞄准了目前的行业以及用户的刚需痛点，在小程序中联合了目前市面上的9大主流充电桩服务商，整合了全国范围内70%以上的公共充电桩，并且这个范围未来还会不断地扩大。通过蚂蚁充电可以同时搜索这9家服务商的充电桩位置，并且可以一键下单充电，大幅提升了新能源车主的出行体验。

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