2019上半年科技事件TOP10：穿过黑洞迎接新时代

2019年上半年转眼就要过去了，这半年的时间里科技行业又出现了许多新技术和新趋势。5G网络即将正式落地，而可折叠屏手机也在上半年成为了人们热议的话题。苹果不再高冷，开始在国内降价促销。一张黑洞的照片没想到却牵出了另一个知识产权黑洞。下面，就让我们来给大家盘点一下2019年上半年的十大科技事件吧！



5G牌照发放：新的时代终于来到人们身边





6月9日上午，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。同时也宣布中国已经正式进入5G商用元年。目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

随着5G牌照的发放，各家手机厂商也纷纷表示会推出5G手机。今年年内，我们就已经可以购买到十几款搭载5G技术的手机。值得一提的是，运营商资费套餐尚未公开，你即便是有手机也用不上5G网络套餐。不过三大运营商已经透露，用户4G升级5G将不必要换卡，只要看他相应套餐就好。

世界首张黑洞照片公开 原来它也是“存在”的





4月10日晚间，全球六地（布鲁塞尔、圣地亚哥、上海和台北、东京和华盛顿）召开新闻发布会，正式公开了首张黑洞的照片。这一观测到的黑洞距离地球5500万光年，质量约为太阳的65亿倍。

通过拍到的照片不难看出，黑洞的核心区域存在一个阴影，周围环绕一个新月状光环。因此，爱因斯坦广义相对论被证明在极端条件下仍然成立。

原本在人们的脑海中，黑洞是一个看不见摸不着的东西。然而，科学让人类有幸见识到了黑洞的庐山真面。

嫦娥4号成功着陆月球背面：拍回清晰图片





今年1月3日，我国“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内，并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。



随后，嫦娥四号着陆器与巡视器已于1月3日夜里顺利分离，玉兔二号巡视器驶抵月球表面。从此“玉兔号”月球车不再孤单，她终于等来了自家兄弟玉兔二号。

嫦娥四号在月球背面成功着陆之后，美国宇航局NASA第一时间发来贺电，Jim Bridenstine局长，除了向中国表示祝贺外，还用9个字来评价嫦娥四号的伟大创举，称嫦娥4号成功登陆月球背面是人类历史上的首次，更是一项“令人印象深刻的成就”！

高通与苹果和解 双方同意放弃所有诉讼





4月17日，高通和苹果在各自官网同时宣布，双方同意放弃全球范围内所有诉讼。和解协议包括苹果向高通支付一笔未披露金额的款项以及一份芯片组供应协议，这可能会为iPhone重新采用其调制解调器芯片铺平道路。



高通表示，作为该协议的一部分，它与苹果之间的授权期限为6年，还可以延长两年。高通称，与苹果达成的协议包括苹果对高通的赔款，苹果将一次性支付赔款，但这两家公司并未披露具体金额。

苹果与高通的和解，意味着苹果在和高通斗争了几年之后发现，如果想要在芯片领域赶上其他的厂商，他们只能妥协。不过，这样的“妥协”对于苹果用户来说无疑是一件好事，毕竟5G的脚步并不会等苹果太久。

视觉中国进行整改：一张照片引发的“惨案”





4月10日晚间，人类历史上第一张黑洞照片已发布，而后有细心网友发现，在视觉中国网站上这张黑洞照片被标注版权为视觉中国所有。紧接着接着网友们还发现，国旗、国徽等照片在视觉中国上也被标注版权所有。今天下午共青团中央官方微博直接点名视觉中国：“国旗、国徽的版权也是贵公司的？”

随后，多家知名公司在评论区上图“询问”视觉中国，这都是你的？包括苏宁、百度、360、阿里、新浪、联想等等。根据这些图片显示，很多知名公司自家的logo、照片等多种图片都被视觉中国上标注了版权所有。

事态的发展让视觉中国始料未及，网站经历了多次无法打开的状况，股价也持续暴跌。在被连夜约谈之后，4月12日下午天津网信办成立工作督导组，并进驻视觉中国网站，就存量信息、日志留存、信息审核、信息安全管理、值班巡查、应急处置、技术保障等方面进行督导检查。

直至4月18日，天津网信办正式对外宣布，他们依据《中华人民共和国网络安全法》对视觉中国网站传播违法有害信息的行为做出行政处罚，并对网站主体汉华易美（天津）图像技术有限公司作出从重罚款的决定。

视觉中国自然可以把这一连串的事件归结于黑洞给他们带来的霉运。实际上，真正让他们走到今天的，自然是对于知识产权无限制的透支。任何事物都会有他的边界，知识产权也是如此。

熊猫直播破产：王思聪的文化产业遇阻





3月31日，熊猫直播官方网站贴出公告，正式宣布网站关闭。公告中表示：“从2015年9月21日熊猫直播进入内测开始，至今已运行1286天。……从此山高路远，纵马扬鞭。”

2015年9月，王思聪正式宣布PandaTV游戏直播平台，并亲自出任CEO，10月20日网站开始公测。3年后的2018年11月16日，一直持股100%的王思聪以1550.45万元的价格将股权出质给奇虎360。3月31日，熊猫直播正式宣布网站关闭。

王思聪是一个非常精明的人，熊猫直播并不缺乏用户基础。当各种破产消息传来之前，用户和主播们依旧对这个平台不离不弃。然而，商场终究是残酷的。融资不顺是熊猫最终经营不善的原因。王思聪对电竞倾注心血更多还是直播倾注心血更多我们不得而知，反正一个成功了，另一个则没有。

华为鸿蒙系统蓄势待发 到了拼核心力量的时候了！





5月21日，华为消费者业务CEO余承东透露，华为面向下一代技术而设计的操作系统OS最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。这款操作系统正是我们后来知道的鸿蒙OS。

鸿蒙OS系统将会打通手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。如果安卓应用重新编译，在这套操作系统上，运行性能提升超过60%，这是面向未来的微内核。

而在上周，华为技术有限公司公共事务和关系副总裁Andrew Williamson日前在接受采访时透露，“华为正准备推出一款替代品（操作系统），该系统有可能会在数月内上市。Andrew Williamson也提到，Hongmeng（鸿蒙）OS的确正在测试，主要在中国市场。

事实上，华为如此着急的推出鸿蒙OS，主要与美国政府的制裁相关。5月16日的时候美国总统特朗普签署了一份行政命令，要求美国进入紧急状态。在紧急状态下，美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。显然，这样的条款是在针对华为。

一开始，各大海外企业服从了相关政策。在最近几天的时间里，华为开始与这些供应商的关系有所缓和。不过，这样的事件也让华为意识到，掌握住自身的核心技术或许是一件更加重要的事情，所以鸿蒙OS也是箭在弦上不得不发。

雷军和董明珠十年赌约出了结果 雷军输了





6年前，CCTV第十四届中国经济年度人物评选颁奖现场，格力电器与小米掌门人之间有一个“十亿之约”。当年雷军请全国人民作证：“五年之内，如果我们的营业额击败格力的话，董明珠董总输我一块钱就行了”，格力电器董明珠当即回怼，“第一，我告诉你不可能，第二，要赌就不是一块钱，我跟你赌10个亿”。

在今年的3月19日晚间，小米公布了2018年财报，全年营收1749亿元人民币。格力电器目前还未发布财报，但根据之前公布的业绩预告显示，营业总收入应在2000亿~2010亿元，小米没能超过格力电器，董明珠胜出和雷军的十亿赌约。

小米与格力之争还是实体经济与互联网经济之间的对决。十年过去了，这个赌约的结果却并不能证明实体经济赢了，充其量只能证明小米输了。不过，未来十年，这两种经济形式或许很难再赌一把，毕竟站在舞台最中央的早就换了人。



可折叠手机出炉 手机形态再次迎来革新





可折叠手机是今年智能手机行业的热门话题。一年的时间里，两家公司发布了他们的首款可折叠手机，让这种全新的手机形态成为了未来智能手机的发展方向。



2月21日，三星正式发布了可折叠手机，命名为“Galaxy Fold”。三星Galaxy Fold折叠状态下，正面有一块4.6英寸的小屏幕采用Super AMOLED面板，分辨率为1680×720(21:9)，而展开后是7.3英寸的无缝大屏幕，Dynamic AMOLED材质，分辨率2048×1536(4.2:3)。

相机方面Galaxy Fold配备六颗摄像头：折叠状态下，正面是一颗1000万像素自拍镜头，光圈F2.2，背面是垂直三摄，包括1600万像素超广角镜头，光圈F2.2，1200万像素广角镜头，全像素双核，OIS光学防抖，光圈F1.5-2.4，1200万像素长焦镜头，PDAF相位对焦，OIS光学防抖，2倍光学变焦，光圈F2.4。展开后正面还有双摄，一颗是1000万像素自拍镜头，光圈F2.2，另一颗是800万像素RGB景深镜头，光圈F1.9。

核心配置上，三星Galaxy Fold采用高通骁龙855处理器、12GB LPDDR4X内存、512GB UFS 3.0存储、4380mAh电池(QC2.0/AFC有线快充与WPC/PMA无线充电)、802.11ac与蓝牙5.0、NFC、USB Type-C接口、3.5mm耳机孔。

而在2月的MWC2019大会上，华为公布了折叠屏手机Mate X。华为 Mate X搭载华为麒麟980处理器、巴龙5000 5G基带，毫米波频段下载速率最高4.6Gbps，6GHz以下频段则可达3.2Gbps，首次支持SA独立组网、NSA非独立组网，并支持双卡全球漫游。

它还拥有8GB内存、512GB存储、4000mAh电池，55W超级快充半小时即可充入85％，另有USB Type-C接口安排在转轴部分。

苹果开始使用价格武器 今年频频降价促销





苹果在中国一直有着一个比较高冷的形象，中国区价格比其他地区高的多，同时他们也基本不参加除双十一之外的促销活动。不过，这两个惯例在今年纷纷打破。



4月1日，苹果在线商店AppleStore悄悄进入了更新模式，随后恢复上线。与以往不同，这次更新并不是带来新的产品，而是国家增值税的调整进行的降价，我们看到AppleStore多款产品都进行了降价操作，降价服务大约为2.6%。

iPhoneXS 64GB为8199元、256GB为9599元、512GB是11399元，都降价了500元；iPhone XS MAX 64GB为9099元、256GB为10499元、512GB是12299元，都降价了500元；iPhoneXR 64GB为6199元、128GB为6699元、256GB是7599元，都降价了300元；iPhone 8系列降价了300元；iPhone 7系列降价了400元。

根据天猫给出的数据显示，苹果在调整了各个产品的价格之后，天猫官方旗舰店成交环比前一日增310%。这样的数据显然是苹果下调了产品的价格所带来的。

不仅仅是官方降价，苹果还第一次参加了618购物节。6月18日当天，天猫上线了618元的 iPhone XR。6月18日10点、12点、14点、16点、18点、20点、22点，聚划算手机频道将上线iPhone XR 618 元秒杀。这一价格与苹果官网 6199 元的价格相比，不到 1 折。

同时，6月18日当天拼多多也已经开始执行了最新的降价策略，新款iPhone的销售价格相比官方价格降幅最高可以达到2811元。

拿起价格武器的苹果，带迎来的是手机销量的直线上升，以及一份还算亮眼的财报。然而，怎么让这些购买了iPhone的用户，真正成为一个苹果用户，还是需要很长的路要走。

结语

上半年的科技事件可以让我们看到以下的趋势：

中国不仅在5G技术研发领域领先世界，落地速度上也不遑多让。落地之后，5G带给我们生活的改变非常值得期待。

面对5G的这种大趋势，强如苹果也不能继续抱着不合作的态度。因此，苹果与高通的和解才更加符合双方的利益。

熊猫直播的破产告诉我们，资金不能证明一切，但是没有资金你却什么也做不成。

小米想成为格力，格力又想成为小米，两个想成为对方的公司打赌，结果也非常有趣。小米和格力可以看作中国终端企业中的两家代表。生态和线下那个能赢，这种争论未来还将继续。

全面屏改变了手机的固有形态，上个世纪科幻书中的内容如今变成了现实。不过，如果能够让这些手机被普罗大众接受，手机厂商们还有很多路要走。

成也iPhone，败也iPhone。苹果需要一个亮眼的财报，于是价格武器被他们捡了起来。价格战终究只是一时的，如何解决iPhone销售疲软的问题，库克还得头疼。

2019年剩下的一半，一定有更多的精彩等待着我们

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