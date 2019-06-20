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    三星手机三星 GALAXY A60（6GB/64GB/全网通）

    三星Galaxy A60元气版新配色上线：蜜桃海盐

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星前段时间在中国发布了主打线上市场的Galaxy A60元气版手机。该机是一款三星少有的高性价比产品，也广受用户好评。今日，三星再次为该机推出“蜜桃海盐”新配色，且售价维持不变。

    三星 Galaxy A60元气版新配色1429元正式发售
    三星Galaxy A60元气版上线新配色

    这款蜜桃海盐版采用了红蓝渐变的配色效果，该版本配置与此前的版本并无不同正面采用6.3英寸的“挖孔屏”，其摄像头放在屏幕左上角屏占比达到91.8%，并且使用了屏幕发声技术。该机目前共推出了单宁黑、浅滩蓝、暖阳橙以及最新的蜜桃海盐四种颜色，均采用了渐变色的设计，这也与该产品命名中的“元气版”十分呼应。

    三星 Galaxy A60元气版新配色1429元正式发售
    三星Galaxy A60蜜桃海盐版采用了红蓝渐变的效果

    核心配置方面，三星Galaxy A60元气版搭载了高通骁龙675处理器，配备6GB+64GB储存，内置3500mAh电池，支持NFC与后置指纹识别。运行三星最新的One UI系统，并且支持单手导航、夜间模式等功能。

    三星 Galaxy A60元气版新配色1429元正式发售
    三星Galaxy A60新配色配置售价保持不变

    其后置相机使用了3200万主摄+500万虚化+800万广角的三摄组合。其中3200万主镜头光圈为F1.7，支持AI场景识别，同时拥有瑕疵检测功能。除此以外，三星还在这款手机中还加入了旗舰机型相同的面部识别、安全文件夹、Bixby语音助手等功能。

    （本文图片来自网络）

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