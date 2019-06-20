中关村在线消息：北京时间6月20日，据彭博社报道，富士康公司即将在本周首次为其旗舰子公司召开投资者关系会议。不过，就在这次会议召开之前却有劲爆消息传出，郭台铭很有可能在明天正式离职，离职后富士康公司将迎来新的董事长。



传郭台铭最快明天离职：新董事长还在讨论

近期的投资者活动和随后的电话会议上，富士康高管们回答了现阶段公司所面临的问题。iPhone生产移出中国的可能性以及公司转型问题均被提及。一些投资者认为，新的管理层与之前郭台铭回答问题时含糊其辞相比，给人一种非常大的改观。

此前富士康公司递交了一份监管文件。文件中显示，富士康即将成立运营委员会，而下一任公司的董事长也将从这个委员会中产生。这个委员会中包括了富士康公司的财务主管以及生产基地负责人。

据了解，这一九人委员会将会在董事会之后代表富士康做出最高决策。这一委员会中的成员包括富士康首席财务官黄秋莲和郑州iPhone制造工厂负责人林正辉。有知情人士透露，未来富士康公司董事长的职位也将在这九个人之中产生。

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