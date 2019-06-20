买了会员仍不能跳过广告 大学生状告爱奇艺获赔30元

中关村在线消息：据中新网报道，此前有爱奇艺会员用户因不能跳过广告将爱奇艺告上法庭，现在判决结果出来了，爱奇艺公司被判赔偿被告人30元。





据悉，苏州大学大三学生孙某根据某视频中的“会员跳广告”的指示广告进入付款界面购买了爱奇艺会员，但发现购买会员后该视频仍然不能跳过广告。

因此孙某将爱奇艺告上法庭，请求法院判令爱奇艺停止插播广告的侵权行为，在官方网站首页上公开道歉，赔偿58元会员费用并承担此次诉讼费用。

现在苏州市姑苏区人民法院对该案作出一审判决，大家可以看看法院是怎么判的。

首先，法院认为爱奇艺公司在视频中插播广告的行为未违反法律、法规的强制性规定，对孙某要求爱奇艺公司停止插播广告的诉讼请求，法院不予支持。爱奇艺在权益介绍界面、《VIP会员服务协议》中对跳广告的含义作出了详细的说明，部分视频节目中有插播了与进度条结合在一起、可拖拽的部分广告，与非VIP用户强制观看的广告具有明显的区别，应认为爱奇艺公司未违反双方的服务合同条款。

但是，爱奇艺公司无法跳过“少部分其他类型的广告”应更为显著、明确地向消费者说明。虽有《VIP会员服务协议》供消费者阅读，但该协议字体较小、标示不够显著，也没有要求消费者阅读并确认后付款，导致消费者可能未充分了解自己的权利义务即进行了购买，故爱奇艺公司在履行告知义务方面存在瑕疵。

最终一审判决结果为：因爱奇艺公司未充分告知孙某应有的权利和义务，导致孙某在观影体验等方面受到一定的损害，应依据消费者权益保护法向孙某承担赔偿责任。孙某作为消费者购买了相应的VIP服务时未进一步了解VIP会员权益的具体内容，在缔约过程中也存在一定的疏忽。法院酌情确定爱奇艺公司赔偿孙某30元。

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