听着朋友 苹果今年发的iPhone11你不值得入手

今日PhoneArena在最新报道中分析了2019款iPhone（iPhone11或iPhoneXI）的发布、上市日期以及价格。



iPhone11渲染图以及保护壳

大体上可以总结为，今年iPhone11将在9月12日左右发布，总拥有三款机型分别是iPhone11、iPhone11Max以及iPhone11R。

至于上市时间，PhoneArena猜想时11月中旬。不过就早前美国第一大运营商Verizon的市场营销日程表曝光信息看，iPhone 11定在9月下旬发售。这也就暗示，此次iPhone11为现货，不用等。

还有一点是可以肯等的是，iPhone11将会取消64GB版本，入门级别从128GB起跳。

因此售价方面：iPhone 11 128GB预计1000美元起售，256GB和512GB则上调到1100美元和1200美元；iPhone 11 Plus的128GB款则1100美元起售。至于iPhone 11R，起步应该维持750美元。

那么问题来了，今年的iPhone11值得购买吗？我的答案很直接——不买！

先别着急骂我黑，其实我的理由有很简单，听我慢慢跟你讲。

第一点不值得买：iPhone今年在硬件升级上并不明显。根据当前信息看，iPhone会采用A13仿生处理器，它将采用最新7nm+制程工艺，虽然苹果会宣传性能提升多少多少，但是搭载A12处理器的iPhone XS也升级到iOS13系统之后，相信体验也不会太差。



苹果A13处理器

因为研究公司伯恩斯坦的分析师发布报告称，用户对iPhone的更新换代周期在2018财年约为每3年一次，而到2019财年可能延长到每4年一次。也就说，iPhone每一代在性能上的提升已经有限。或者说是每次提升在用户层面上已经不是能直观体验到。

另外，iPhone11的屏幕尺寸上将会进一步增加，预计iPhone11MaX会采用6.7英寸屏幕，而分辨率上已就为2688 x 1242。现在iPhoneXS MaX屏幕尺寸是6.5，分辨率为2688 x 1242。单凭这一点改进也是让人无动于衷。



iPhone11外观渲染图后置浴霸很亮眼

至于iPhone11的三摄像头设计上，即在1200万像素（广角）+1200万像素（长焦）的基础上添加一个1200万像素（超广角）。这个仁者见仁，对于我来讲，在当前手机够用的情况下，我是不愿意为一个超广角镜头去多花钱升级手机的。

第二点不值得买，外观设计已经到了产品生命中周期的末期。从iPhoneX开始，苹果首次引入了刘海全面屏设计，如果算上iPhone11则该设计已经连续使用了三年。从当前手机设计看，真全面屏或者是打孔全面屏则是当前主流，趋势则是朝着折叠屏在发展，且华为和三星已经推出相关产品。

对于苹果来讲，iPhone11今年使用刘海全面屏本身就对于消费者没有太多吸引力。2020年版本iPhone上不了折叠屏，但是最差也该是真一个全面屏。而且目前三星在全面屏的制造工艺和良品率上已经完全可以满足苹果需求。



iPhone11手机背部设计

另外还是要吐槽iPhone11背后浴霸造型的相机矩阵，对比当前主流手机摄像头以纵列排布设计看，这个设计毫无美感。甚至三颗镜头聚在一起加上闪光灯，还有点密集恐惧症。

所以对于一个标准颜控来讲，iPhone11在设计上已经落伍了，那买了就落伍，你说还买不买。

第三点不值得买，今年iPhone11没有5G。你会说4G够用，现在5G商用程度还不高。买个iPhone11没啥问题。这个我不反驳。但可以很负责任的告诉你，5G商用进程会比4G快上很多倍，就冲着今年5G牌照发布，没有经历4G时代的试商用这一点就能说明。



第三点不值得买，今年iPhone11没有5G

同时2020年iPhone将会全面支持5G技术，也就说iPhone11的保鲜期其实只有短短11个月左右，基本上等于“赔钱货”。

同时著名天风国际分析师 Ming-Chi Kuo（郭明錤）也在做出预测，iPhone明年才用上5G。郭明錤称，2020年的iPhone依旧三款，其中新iPhone中两款支持5G，全部采用 OLED显示屏。

写在最后：对于iPhone11，如果你是iPhoneXS用户，建议坚决不买；如果你是iPhoneX或者是更早版本iPhone用户，建议你都用这么长时间了，为什么不在忍一忍，明年等iPhone12再买；对于Android用户来讲，你已经有华为、小米、三星等这些手机可以玩了，为什么还要买iPhone；对于家里有矿的..........以上条件可以忽略。

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