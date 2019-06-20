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    传低配版次世代Xbox被取消：只推高性能版

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据国外分析师爆料，低配版的Lockhart主机已经被取消，这也是为什么微软在今年E3上只讨论了一个主机——性能强大的Project Scarlett。

    传言低配版次世代Xbox被取消 只出高性能主机

    传言低配版次世代Xbox被取消 只出高性能主机
    传言低配版次世代Xbox被取消 只出高性能主机

    消息来自于昨天爆料《尼尔：机械纪元》续作正在开发中的国外分析师Benji-Sales。他在Twitter上说，看起来较弱版本的微软次世代主机（代号Lockhart）可能已经被搁置。

    在他看来是一个好事儿，至少能提升次世代游戏整体的表现水准，带来画面更好，更强大的次世代游戏。

    随后他又补充说：“澄清下我也不知道Lockhart是否真的被取消，只是当前有这样的传言。Lockhart很有可能还存在，但Phil自己在E3上也给出了暗示。他说次世代主机时使用了单数（console），而不是像E3 2018时用的复数（consoles）”。

    熟悉微软内部的Twitter用户Klobrille也发布了自己的看法。他说：“越来越多的消息称被泄露的次世代Xbox两个版本战略已经被搁置，微软可能转而采用单个版本。

    对此我也没有什么可更新的，除了这个事实：很明显在发售前的一年半之前计划是可以更改的。”

    （文中图片来自个人推特）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传低配版次世代Xbox被取消：只推高性能版http://news.zol.com.cn/719/7197749.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7197749.html report 901 中关村在线消息：近日据国外分析师爆料，低配版的Lockhart主机已经被取消，这也是为什么微软在今年E3上只讨论了一个主机——性能强大的Project Scarlett。传言低配版次世代Xbox被取消 只出高性能主机消息来自于昨天爆料《尼尔：机械纪元》续作正在开发中的国外分析师Ben...
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