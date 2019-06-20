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    苹果占近一半份额 今年Q1高端智能手机市场惨淡

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日，据Counterpoint的最新报告表示，2019年一季度全球高端智能手机市场萎缩了8%，其中苹果占比47%，近一半份额。

    苹果占近一半份额 今年Q1高端智能手机市场惨淡
    Counterpoint的最新报告

    值得注意的是，报告中所指的“高端智能手机”是指价格超过400美元的手机。

    根据报告显示，全球两大高端智能手机市场为北美和中国，分别占比30%和26%。

    从厂商角度来看，全球高端智能手机出货量最高的三家厂商分别为：苹果、三星、华为。

    其中，苹果的出货量同比下降20%，分析师认为有两个因素：其一是与消费者持有iPhone的时间长短有关；其二是苹果在中国的出货量下降。

    华为在全球高端手机市场第一季度出货量排名第三，在中国出货量则超过了苹果。高端手机出货量占总出货量的18%，是华为智能手机营收最高的部分。

    作为全球高端智能手机出货量的第二，全球第一季度出货的高端智能手机中有1/4是三星手机。分析师表示，Galaxy S10被认为比iPhone系列更有物有所值，旗舰机巩固了三星在高端市场中的份额。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果占近一半份额 今年Q1高端智能手机市场惨淡http://news.zol.com.cn/719/7197747.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7197747.html report 813 中关村在线消息：近日，据Counterpoint的最新报告表示，2019年一季度全球高端智能手机市场萎缩了8%，其中苹果占比47%，近一半份额。Counterpoint的最新报告值得注意的是，报告中所指的“高端智能手机”是指价格超过400美元的手机。根据报告显示，全球两大高端智能手机市...
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