电子烟又新增一项罪状：在嘴里爆炸！

中关村在线消息：电子烟的危害可能已经不只是对健康的生物性伤害了，还有可能直接造成物理伤害。据外媒报道，一名17岁少年在抽电子烟时，电子烟直接在嘴里爆炸了。





报道称，这名美国少年Austin Adams因为要戒烟所以开始使用电子烟，但没想到的是，烟还没戒掉，电子烟就在自己口中爆炸了。

伤情分析称，Austin的下颌受伤严重，嘴唇也被烧伤，牙齿也被炸掉了几颗。这时的Austin肯定希望当时自己的嘴里叼的是一根普通的香烟，至少它不会爆炸。

事件发生后，美国食品和药物管理局（FDA）要求电子烟企业提供电池种类的详细信息，并确认其解决过热、火灾和爆炸可能性的方案。

此前FDA还发布过一份声明，提醒电子烟可能引发癫痫。FDA认为电子烟的危害可能比卷烟较小，但这并不意味着电子烟是安全的，并正致力于完整描述并量化电子烟可能带来的危害。

《人民日报》也曾历数过电子烟的“三大害”：危害身体健康，比传统烟草更容易毒害青少年，存在其它安全风险，并表示全面禁售电子烟是大势所趋。

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