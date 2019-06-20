小仙女来了？小米明天将公布全新系列手机

中关村在线消息：刚刚，小米创始人雷军在微博发文称：“A new series of xiaomi phone will be announced tomorrow at 10:00 a.m.”（明天上午10点将公布小米全新系列产品）。



雷军微博预热明日将公布新机

据了解，小米明天将要公布的新机应该就是此前预热的“小仙女”机型。小米官方表示这是与美图共建的AI美学实验室中诞生的一款女性专属定制手机，其不仅仅是一部更好用的美图手机，也不只是一部拥有更强大美颜功能的小米手机，而是让先进的智能硬件与先进的AI美颜科技融为了一体。



疑似“小仙女”手机入网工信部

根据日前工信部公布的信息显示，这款“小仙女”手机将采用一块6.39英寸水滴屏，还将搭载屏下指纹识别技术，后置相机为4800万主摄的三摄组合，以竖直排列的方式放置在机身左上角，根据官方透露该机将会在拍照方面有所突破。另外，该机还内置了3900mAh电池，三维尺寸为156.8×74.5×8.67mm。

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