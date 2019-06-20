中关村在线消息：近日有外媒再度带来了关于Mate 30 Pro的更多细节，如该机将会搭载麒麟985处理器，预计将在8月至9月之间推出。

Mate30Pro最新渲染图曝光：前置双摄加后置四摄

外媒晒出的华为Mate30 Pro渲染图显示，该机将继续采用四曲面机身设计，正面采用开孔双曲面屏，屏幕左上角布置了双摄像头，边框和下巴极窄，屏占比非常高。

在机身背部，该机依旧将后置四摄模组，布局方式上也有了较大的变化，由此前的方形模组变为长方形布局。

硬件配置方面，华为Mate30 Pro将搭载全新一代旗舰处理器——麒麟985，该芯片采用台积电第二代7nm EUV极紫外光刻工艺制造，FC-PoP封装工艺，继续集成4G基带，但可外挂5G基带。



Mate30Pro新渲染图曝光：前置双摄+后置四摄

屏幕方面，华为Mate30 Pro将采用刷新率达60Hz的AMOLED屏幕，后置徕卡四摄，支持5倍光学变焦和最高50倍的数码变焦，电池容量为4200mAh，支持55W超级快充。



外媒计策，全新的华为Mate30系列旗舰将在9月份左右亮相，依旧将提供Mate30和Mate30 Pro两款。

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（文中图片来自互联网）

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