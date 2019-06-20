中关村在线消息：近日据市场调查机构IDC公布的最新报告，2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台。











IDC预估三年内可穿戴设备破3亿 苹果仍然第一

如果按照7.9%的复合年增长率来计算的话，在2023年市场规模将增加至3.023亿台。而驱动快速增长的主要功臣就是智能手表和耳塞式设备，在2023年的市场占比份额将超过70%。



在这份报告中中，IDC预测苹果的Apple Watch在所有智能手表中的占比将会达到25.9%。 在操作系统方面也会超过Android、WearOS、Tizen和其他系统。

在2019-2023年的评估报告中，IDC预测腕带将会以复合年增长率为0.3％的速度增长。小米和华为等中国品牌一直引领着这个市场，预估超过一半的腕带都将在中国出货。与此同时，随着用户转向智能手表，预计北美和西欧等成熟市场的出货量将下降。



而在国内市场2019年第一季度可穿戴设备市场出货量为1950万台，同比增长 34.7%。基础可穿戴设备同比增长25.5%，智能可穿戴设备同比增长达到84.6%。

小米在2019年第一季度推出一系列耳机新品，以超高的性价比大幅拉动了其在可穿戴设备市场的增长；而小米手环在中国市场的增长逐渐放缓，在海外市场迅速扩张。

华为除了TalkBand B5，荣耀手环4以及Watch GT等明星腕式穿戴类设备外，华为FreeBuds和荣耀FlyPods也迎来快速发展。苹果则继续依靠旗下耳机产品赢得同比增长，包括新款AirPods以及Beats系列产品。

（文中图片来自互联网）

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