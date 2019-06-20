中关村在线消息：拼多多给人们的一般印象就是商品很便宜，而且折扣的力度非常大。然而，人们怎样也没法把这样的拼多多与汽车销售联系起来。上个月的时候，拼多多就曾经进行过这样的一次尝试，就是这次尝试让大部分的4S店都为自己的未来捏一把汗。



拼多多也来卖车了 降价幅度让4S店颤抖了

在5月19日的时候，拼多多推出了五菱宏光的秒杀活动，参与秒杀的是一款五菱宏光2018款1.5L S标准型，最强回馈价为3.49万元，限量10辆；感恩回馈价为4.99万元，限量190辆。由于有22万人想要抢购这辆汽车，于是拼多多又追加600万元现金补贴，将3.49万元秒杀的名额从10人增加至400人。即便如此，这400辆汽车还是在18秒内抢购一空。

这样的卖车速度相信大多数4S店都是无法匹敌的，事情的关键就在降价幅度。根据上汽通用五菱官网显示，此次参与“秒杀”活动的新五菱宏光S官方指导价为5.28万-5.58万元，而拼多多上秒杀价仅为3.49万元，约便宜了1.8万元。显然，这是任何一位购车车主无法拒绝的。

这样的促销活动或许就是拼多多一贯的行事风格，与今年618进行的苹果产品促销没有什么不同。从6月18日0点开始，拼多多已经开始执行了最新的降价策略，新款iPhone的销售价格相比官方价格降幅最高可以达到2811元。

无论是卖手机还是卖车，现在的拼多多都采取了猛冲猛打的态势。价格攻势让消费者无法拒绝，而巨大的流量也让商家们无法拒绝。双方都无法拒绝的情况下，拼多多自然就赚一个盆满钵满。不过值得怀疑的是，拼多多能否一直这样便宜下去，毕竟市场终究有饱和的那一天。

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