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    育碧:《舞力全开2020》是任天堂Wi最后一款游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：早在今年1月31日，任天堂就宣布正式关闭Wii Shop Channel服务。现在育碧表示将会推出《舞力全开2020》作为任天堂Wii上的最后一款游戏。

    任天堂Wii迎来最后一款游戏
    任天堂Wii

    碧执行董事Alain Corre表示，将会是支持该系统的最后一位开发商，同时将推出《舞力全开2020》，成为任天堂Wii上的最后一款游戏。

    Alain Corre表示“我认为我们是最后一名坚守者。我们将完成Wii上的最后一场比赛，对此感到高兴，因为仍有很多玩家想要游戏。我们看到他们将转向Switch，并且在年底，Just Dance 2020也将成为Switch上最好的游戏之一。“

    任天堂Wii迎来最后一款游戏
    《舞力全开》

    此外，育碧表示，《舞力全开2020》将不会在Wii的继任者Wii U上发布。不过11月5日，《舞力全开2020》将会登陆Nintendo Switch、Wii、Xbox One、PS4、Google Stadia平台。

    据资料显示，Nintendo Wii发布自2006年。2019年1月31日，任天堂宣布正式关闭Wii Shop Channel服务，Wii到停产前总销量突破了1亿台。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：育碧:《舞力全开2020》是任天堂Wi最后一款游戏http://news.zol.com.cn/719/7197580.html

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