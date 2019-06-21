育碧:《舞力全开2020》是任天堂Wi最后一款游戏

中关村在线消息：早在今年1月31日，任天堂就宣布正式关闭Wii Shop Channel服务。现在育碧表示将会推出《舞力全开2020》作为任天堂Wii上的最后一款游戏。



任天堂Wii

碧执行董事Alain Corre表示，将会是支持该系统的最后一位开发商，同时将推出《舞力全开2020》，成为任天堂Wii上的最后一款游戏。

Alain Corre表示“我认为我们是最后一名坚守者。我们将完成Wii上的最后一场比赛，对此感到高兴，因为仍有很多玩家想要游戏。我们看到他们将转向Switch，并且在年底，Just Dance 2020也将成为Switch上最好的游戏之一。“



《舞力全开》

此外，育碧表示，《舞力全开2020》将不会在Wii的继任者Wii U上发布。不过11月5日，《舞力全开2020》将会登陆Nintendo Switch、Wii、Xbox One、PS4、Google Stadia平台。

据资料显示，Nintendo Wii发布自2006年。2019年1月31日，任天堂宣布正式关闭Wii Shop Channel服务，Wii到停产前总销量突破了1亿台。

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