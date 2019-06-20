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    华为自研SSD背后的这些事儿你知道吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：昨日，华为在华为中国官方微博上公布了一张长图，盘点了华为自研SSD的发展历程。

    华为自研SSD背后的这些事儿你知道吗？
    华为中国官方带来了华为自研SSD的发展历程

    华为中国表示，所有科技产品都有各自的生命周期，SSD固态硬盘也不例外。

    华为自研SSD背后的这些事儿你知道吗？
    一图看懂华为自研SSD的前生今世

    据了解，早在2005年，华为就启动了固态硬盘SSD的预研，并于2007年推出第一代企业级SSD产品，于业内首发PCIe SSD。

    （本文图片来自新浪微博）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7197533.html report 356 中关村在线消息：昨日，华为在华为中国官方微博上公布了一张长图，盘点了华为自研SSD的发展历程。华为中国官方带来了华为自研SSD的发展历程华为中国表示，所有科技产品都有各自的生命周期，SSD固态硬盘也不例外。一图看懂华为自研SSD的前生今世据了解，早在2005年，华为...
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