华为自研SSD背后的这些事儿你知道吗？

中关村在线消息：昨日，华为在华为中国官方微博上公布了一张长图，盘点了华为自研SSD的发展历程。



华为中国官方带来了华为自研SSD的发展历程

华为中国表示，所有科技产品都有各自的生命周期，SSD固态硬盘也不例外。



一图看懂华为自研SSD的前生今世

据了解，早在2005年，华为就启动了固态硬盘SSD的预研，并于2007年推出第一代企业级SSD产品，于业内首发PCIe SSD。

（本文图片来自新浪微博）

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