早报:华为要把5G手机价格打下来 Win10无强制更新

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

明年5G将会爆发，而爆发的前提是5G设备是否足够亲民。华为已经提前表示，明年5G手机将降到千元级。

华为计划2020年中推出300美元左右的5G手机



华为计划2020年中推出300美元左右的5G手机

华为5G产品线副总裁杜叶青提及了华为在西班牙市场的下一步计划。杜叶青表示，目前华为已经在全球范围内获得了40多份5G商用合同，并部署了超过10万个基站。他预测全球5G用户在2020年底将达到1亿，到2022年全球将有5亿5G用户。



此外他还透露，华为计划在2020年推出价格在300美元左右的中端5G手机。

降低5G使用门槛之后，5G真正的效能提升才会真正体现。下面一则消息还是来自华为。

华为自研SSD历史：历经七代、国内唯一杀入全球TOP10



华为自研SSD历史

华为中国官微特意制作了一张图解，详细回顾了华为自研SSD的历史变革，以及超高的质量和可靠性。



早在2005年，华为就启动了SSD的预研，此前开始研发PCIe SSD，是业内最早投入的公司之一。直到2018年发布的第七代ES3000 v5是最新产品，主控是海思自主设计开发的第四代ASIC，搭配3D TLC闪存，容量800GB-16TB，持续读取、随机读取分别来到3.5GB/s、825K IOPS，并支持智能QoS、多流、原子写特性。

华为预计在今年晚些时候到年推出第八代产品，型号ES3000 v6，首次导入PCIe 4.0，并采用QLC闪存，容量更大。

华为在很多方面已经做了充足准备，既然商用SSD已经取得了成功，自然转向消费级别也是一件容易的事情。接着来看看卢伟冰是如何在网上怼杠精的。

用红米手机的都是没钱的吊丝？卢伟冰：呵呵



用红米手机的都是没钱的吊丝？卢伟冰：呵呵

红米总裁卢伟冰发微博称在一个县城看到了很多人来购买红米K20 Pro手机，非常典型的就是高中生，他们关注处理器、关注续航、关注闪存，对手机功能参数非常了解，游戏是核心应用。



不过在这个微博下面，有网友嘲讽说购买红米手机的都是“没钱的吊丝”，结果红米总裁卢伟冰强势回击——呵呵，如果还以买手机的价钱来评价人，即便你家里有“钱”但精神和思想还是非常贫穷。替你悲哀。

对于杠精就要怼。下面一则微软专利消息，暗示未来Surface平板的铰链将会升级。

微软新专利曝光：Surface Laptop 3新型铰链将更耐用



微软新专利曝光

微软已经开始研究新型铰链，显然是针对Surface Laptop 3等未来版本。目标是使铰链更好更坚固，以便减少体积和直径不影响耐久性。微软于2019年6月18日发布，名为“High strength hinge mechanism”（高强度铰链机构），该专利谈到了一种高强度铰链机制，以解决与耐久性相关的问题。



“轴的旋转使得显示部分能够从关闭位置旋转到完全打开位置。铰链结构还包括支撑摩擦元件和轴的框架结构，”微软解释道。

“在测试期间，由于框架结构提供的改进支撑，铰链结构的轴在跌落测试期间减少了应力并降低了故障发生率。”

微软专利看完了，那么就来了解下谷歌股东的厉害，分分钟都要分拆这家公司。

激进股东：在美政府动手前，请谷歌母公司主动分拆



激进股东：请谷歌母公司主动分拆

据路透社报道，美国一家名为“SumOfUs”的组织将在周三的Alphabet年度股东大会上提出该建议。SumOfUs是一个线上社区，其目标是敦促企业对各种全球化问题负责，如企业日益增长的影响力、气候变化、员工权益、歧视、人权和腐败等问题。



该提议写道：“鉴于对市场垄断行为的约束，美国和欧盟的官员仍对Alphabet的市场影响力感到担忧。我们相信，与监管机构强制的资产出售相比，股东可以从公司自愿的战略缩减规模中获得更大的裨益。”

Alphabet规模已经是史无前例，甚至在欧洲几乎是离开谷歌服务就寸步难行，因此从反垄断上讲分拆是件好事。下面是iPhone的最新消息。

iPhone 11/11R预计9月12日发布：128GB起步 价不变



iPhone 11/11R预计9月12日发布

PhoneArena在最新报道中分析了2019款iPhone的发布、上市日期以及价格，综合了不少线索，不妨了解下。



库克上任后，秋季新iPhone无一例外都是在9月上旬发布，其中9月12日被“翻牌”的次数最多，而且iPhone X、iPhone XS两代皆是在这一天发布，所以有理由猜测“iPhone 11”沿用惯例。今年9月12日是个星期四，也并无不妥。

至于上市时间，PA猜想时11月中旬。坦率来说，今年并没有任何一款要延期的迹象，其实9月底同步发售倒是更为靠谱。

价格方面，iPhone 11 128GB预计1000美元起售，256GB和512GB则上调到1100美元和1200美元；iPhone 11 Plus的128GB款则1100美元起售。至于iPhone 11R，起步应该维持750美元。

iPhone11你期待吗？还是等着发了之后再作考虑吧。下面是ofo最新回应。

ofo回应2.5亿元诉讼：尊重判决全力退还押金



ofo回应2.5亿元诉讼

6月19日，针对法院曝光ofo 2.5亿元诉讼无可执行财产一事，ofo公关部相关负责人向媒体回应：“尊重判决，全力退还押金，全力自我造血。”



根据近日曝光的法院执行裁定书，ofo被供应商天津富士达追债2.5亿元，但ofo运营实体东峡大通“名下无房产及土地使用权、无对外投资、无车辆，虽开设了银行账户，但已被其他法院冻结或账户无余额”。

对于ofo是否已经资金枯竭问题，ofo公关部相关负责人仅表示：“目前商城业务和城市代理业务均在有条不紊运行中，新的单车运营模式也在积极实验。”

ofo一次次承诺，但是最后退钱却是越来越难。好吧，下一则消息是来自IBM。

传欧盟将无条件批准IBM以340亿美元收购红帽交易



传欧盟将无条件批准IBM以340亿美元收购红帽交易

据路透社报道，有熟知内情的消息人士周三透露，IBM以340亿美元价格收购软件公司红帽（Red Hat）的交易将可获得欧盟的无条件批准。



这是IBM成立以来规模最大的一桩并购交易，该公司希望通过这项交易扩大其基于订阅的软件产品组合，以应对软件销售速度放缓和主机服务器需求下降的局面。另外，这笔交易还将有助于IBM在迅速增长的云业务领域中追赶亚马逊、谷歌母公司Alphabet和微软。

下面还是两则分别是关于Edge浏览器和Windows10 的消息。

微软Chromium版Edge浏览器已登陆Win7/Win8



微软Chromium版Edge浏览器已登陆Win7/Win8

微软目前正在Windows 7和Windows 8上提供基于Chromium的Edge浏览器测试版，Chromium版Edge两个月之前首次在Windows 10上推出，并且一个月之后在macOS上推出。微软最初发布了每日Canary版本，并计划“很快”支持每周开发版。



微软仍在Windows 10，macOS以及现在的旧版Windows上测试其Chromium Edge浏览器，目前还不清楚该公司什么时候开始更广泛地发布。

微软：将不再强制用户安装Windows 10 PC更新



微软：将不再强制用户安装Windows 10 PC更新

微软表示，未经用户的许可，Windows 10将不再强制每六个月自动安装一次重大更新。只要在支持期限内，用户就可以继续使用老版本Windows 10，但是当操作系统真正到达服务期结束时，你将被迫更新计算机。



微软发布的一份文件指出，对2018 Windows 10更新四月版的支持将于2019年11月12日结束，而教育版和企业版用户将继续免费获得12个月长的补丁。

在未来几周内，微软计划开始对运行Windows 10 1803版本或更早版本的过时设备实施更新。该公司还计划使用其机器学习技术来确定兼容的硬件并推送最新的更新。

接下来爱读书的用户可以重点关注。

亚马逊发布Kindle Oasis第三代：冷暖光调节，2399元起



亚马逊发布Kindle Oasis第三代

亚马逊Kindle Oasis第三代悄悄上架，加入了冷暖光调节功能，售价2399元起。亚马逊Kindle Oasis第三代采用全新升级的阅读灯，可调节冷色暖色色温，更可以感应光线智能调整亮度。有专用的物理翻页按键，采用超薄金属机身，还有人体工学设计。



亚马逊Kindle Oasis第三代采用7英寸300ppi超清屏幕，使用全新一代电子墨水技术；亚马逊Kindle Oasis第三代还采用了IPX8级防水设计，拥有银灰色和香槟金两种配色。在尺寸方面，为159×141×3.4（8.3）mm，重量为188g。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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