中关村在线消息：援引自《华尔街日报》报道，JDI重组以及融资计划在近期陷入僵局。不过好消息是，苹果正在考虑出售拯救水深火热之中的JDI。



日本JDI陷入困境 最后要苹果出手来救

媒体援引多位知情人士的消息称，苹果公司有意拯救深陷水深火热之中的日本显示器公司（JDI）。即苹果已同意放宽还款条款，但JDI潜在的投资者要求苹果作出进一步的让步，包括完全免除部分债务，注入最多200亿日元的新现金，并要确保JDI今年和明年的订单。

据了解，JDI是当前iPhone XR主要的LCD显示面板供应商，无奈iPhone销售低迷，导致JDI陷入现金紧张张狂。不仅如此，JDI还有要偿还从苹果的借款。

据了解，JDI早在2015年曾与苹果达成一项协议，在日本建立一家新工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约1700亿日元（约合16亿美元）的资金。

作为合作协议的一部分，苹果将承担这16亿美元成本中的大部分，而JDI将以一定比例的屏幕销售额来偿还这笔费用，每年至少偿还200亿日元.而截至今年3月，未偿还金额高达1000亿日元。

为此JDI今年年初宣布将进行新一轮融资计划，其中还将引入中国财团。只不过这个中国财团计划投资的7亿美元在本周陷入僵局。对此，苹果考虑拯救JDI无疑是雪中送炭。

不过当前苹果官方拒绝对《华尔街日报》的求证发表评论。

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