LG旗下首款5G双屏手机将在美国上市

中关村在线消息：LG在之前的MWC2019大会上，发布了旗下首款5G手机——LG V50 ThinQ。近日，美国电信巨头Verizon宣布将于开售这款手机，起售价为999.99美元（约为6900元人民币）。



LG旗下首款5G手机将登陆Verizon

据悉，LG V50 ThinQ正面采用了一块6.4英寸P-OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120×1440，屏幕纵横比为19.5:9。并且LG还为这款手机配备了一个Dual View手机壳，这个手机壳搭载了一块6.2英寸、分辨率为2160×1080的屏幕。带上手机壳后，LG V50 ThinQ就能化身为“折叠手机”。



LG V50 ThinQ可变身为“双屏手机”

核心配置方面，该机搭载了高通骁龙855处理器，并且内置高通骁龙X50 5G调制解调器，前置800万+500万像素双摄，后置1600万像素超广角镜头（F/1.9光圈、1.0μm）+1200万像素标准镜头（F/1.5光圈、1.4μm）+1200万像素长焦镜头（F/2.4光圈、1.0μm），电池容量为4000mAh。

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