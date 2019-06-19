晚报：苹果扩大iPhone屏幕 Galaxy Fold准备好了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。





近日，美国知名电信运营商Verizon正式宣布，LG V50 ThinQ 5G版将于6月20日登陆Verizon，6GB RAM+128GB ROM版本999.99美元（约合人民币6903.43元）。LG V50 ThinQ 5G手机最大的卖点就是通过背部的触点与外挂屏幕模块连接，连接屏幕模块后，手机会多出一个6.2英寸的副屏。

Z点评 ：5G手机纷纷上市，但价格对消费还是个过不去的坎。





近日知名数码博主i冰宇宙根据现有的三星Galaxy Note10的信息，制作了一批高清渲染图。这些渲染图尽可能将三星Note 10 Pro边框、开孔比例等信息进行了还原。



Z点评：随着泄露信息的增多，不知道最后公布的时候，三星还能给我们带来什么惊喜。



三星高管透露：Galaxy Fold已准备好进入市场





近日三星显示副总裁Kim Seong-cheol在韩国信息显示协会里进行了一次演讲。演讲中他透露，三星的可折叠手机Galaxy Fold已经做好了上市的准备，预计很快就可以和消费者见面。三星显示将继续为Galaxy Fold提供屏幕。不过，三星还没有公布Galaxy Fold的确切信息。

Z点评：首款折叠屏手机命运多舛，希望它能够早日上市。

中国联通4G用户累计达2.36亿户：净增285.6万户





中国联通今日公布了2019年5月运营数据。数据显示，移动业务方面，中国联通5月移动出账用户累计达3.24亿户，移动出账用户5月净增5.7万户。其中，4G用户累计达2.36亿户，4G用户5月净增285.6万户。

Z点评：中国联通的4G用户数量还在激增，但5G时代已经到来。

AMD苏姿丰：早在2015年就决心押注7nm





AMD CEO苏姿丰博士日前接受了Barron's的电话采访，在谈话中苏姿丰首次透露，早在2015年是AMD就已经将目光投向了7nm制程。同时苏姿丰还表示，她担任CEO以来，最主要的目标就是“聚焦在正确的事情上”，她相信高性能计算的市场前景，并且会随着时间的推移变得越来越重要。

Z点评：AMD近几年无论是产品还是公司策略，都走在了一个正确的方向上，都是靠着苏博士。

马化腾谈脸书加密货币Libra：不看技术看监管





Facebook公司近期推出了加密货币Libra，这一产品一经推出就引起了广泛的讨论。随后，马化腾也在朋友圈评论了Facebook的Libra，他表示技术方面都是很成熟的，关键还是要看监管。

Z点评：Libra这个新的数字货币前景如何，或许马化腾看得比我们更清楚。

苹果将继续扩大iPhone屏幕 预计6.7英寸





最新消息显示，为了满足更多的用户，苹果将继续扩大iPhone的屏幕大小。知名分析师郭明錤给出报告，苹果正在打造2020年后的新款iPhone，大屏幕版的尺寸为6.7寸。不过大家也不必过于担心，新款iPhone品占比将进一步提高，边框会更窄，所以整机尺寸不会很大。

Z点评：屏幕越变越大的苹果，似乎正是他们越来越盲从的体现。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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