中关村在线消息：北京时间6月19日，近日知名数码博主i冰宇宙根据现有的三星Galaxy Note10的信息，制作了一批高清渲染图。这些渲染图尽可能将三星Note 10 Pro边框、开孔比例等信息进行了还原。



三星Note10新渲染图曝光：挖孔屏+后置三摄

上周，XDA编辑Max Weinbach确认三星下半年旗舰机Galaxy Note 10将配备Exynos 9825处理器，而Exynos 9825被认为相当于即将推出的骁龙865处理器。除此之外，Note10系列将采用UFS 3.0存储，4500mAh电池和25W快速充电。新款三星Note10智能手机没有Bixby按钮和3.5mm耳机接口。

根据此前曝光的渲染图显示，三星Note10系列将采用居中打孔的Infinity-O屏幕屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹；Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note 10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

爆料称，三星Galaxy Note 10 Pro搭载Exynos 9825处理器，最高配备12GB内存，标配UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh，支持45W快充。

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