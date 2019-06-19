华硕在印度市场推出6Z新机：实为ZenFone 6

中关村在线消息：华硕今日在印度正式发布了旗下新机——华硕6Z。据悉该机就是上个月曾发布的最新旗舰ZenFone 6。该机在印度的起售价为31999卢比（约为3178元人民币）。



华硕在印度发布华硕6Z新机

据了解，前段时间印度本土公司Telecare Network状告华硕“ZenFone”侵权，该公司表示其早在2008年就已注册使用“Zen”和“ZenMobile”商标。所以华硕方便不得不在印度市场将华硕ZenFone 6改名为华硕6Z。



华硕6Z采用了真全面屏的设计

配置方面，华硕6Z与ZenFone 6保持一致。正面在用了一块6.4 英寸2340*1080分辨率的“真全面屏”，屏幕比例为19.5:9。核心搭载高通骁龙855旗舰级处理器，提供6+64GB、6+128GB、8+128GB三种存储组合。



华硕6Z搭载了翻转式的前置相机

该机最大的亮点是其后置镜头翻转180°变身为前置。而该机的相机使用了4800万主摄+1300万超广角的双摄组合，其中主摄为索尼IMX586，光圈为f/1.8，支持PDAF相位对焦与激光对焦。得益于此，该机的在DXO的前置拍照评分中得到了98分的高分，目前该机的前置相机在所有送测机型中排名第一。

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