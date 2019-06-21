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    别纠结了 鼠标垫就从这里挑 看完就下手

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张剑锋

    鼠标在桌子上滑总觉得不舒服，垫个本滑阻尼更大；用以前坏了的？

    鼠标垫也不是什么贵东西，不如就一步到位来个新的，也能用很长时间，何必遭那些罪。

    别再瞎看了 鼠标垫就从这里挑 看完就买

    种类那么多，挑来挑去的不知道选什么好怎么办？别急，让笔者来帮你。

    下面是笔者精心为大家挑选的几个鼠标垫，根据需求选择自己喜欢的吧！

    一、可定制图案的大鼠标垫

    够长，可以铺开在桌面上。重点是图案可以定制，当然也有一些预设。

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    预设的一些图案

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    二、规规矩矩的方正小鼠标垫

    不想要大、不想要眼花缭乱的图案，就只想要正常好用的鼠标垫，看看下面这个。

    别再瞎看了 鼠标垫就从这里挑 看完就买
    赛睿正面

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    赛睿背面

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    三、手腕酸痛？加个垫

    有的小伙伴经常用鼠标，时间长手腕会累。建议选购下面这种带有手腕护垫的鼠标垫。

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    硅胶护腕鼠标垫

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    四、即使鼠标垫，又是充电器

    现在很多手机都具有无线充电功能，桌面上鼠标垫占据了很大位置，再单独放一个充电板显得空间很拥挤。

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    支持无线充电

    不仅可以无线充电，周遭还有炫彩的RGB灯带，跟你的机箱鼠标键盘灯相呼应。

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    循环灯带

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    怎么样？这几款鼠标垫可还满意？看好了有需要就抓紧选购吧！

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：别纠结了 鼠标垫就从这里挑 看完就下手http://news.zol.com.cn/719/7197093.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7197093.html report 957 鼠标在桌子上滑总觉得不舒服，垫个本滑阻尼更大；用以前坏了的？鼠标垫也不是什么贵东西，不如就一步到位来个新的，也能用很长时间，何必遭那些罪。种类那么多，挑来挑去的不知道选什么好怎么办？别急，让笔者来帮你。下面是笔者精心为大家挑选的几个鼠标垫，根据需求选...
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