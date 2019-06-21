别纠结了 鼠标垫就从这里挑 看完就下手

鼠标在桌子上滑总觉得不舒服，垫个本滑阻尼更大；用以前坏了的？

鼠标垫也不是什么贵东西，不如就一步到位来个新的，也能用很长时间，何必遭那些罪。





种类那么多，挑来挑去的不知道选什么好怎么办？别急，让笔者来帮你。

下面是笔者精心为大家挑选的几个鼠标垫，根据需求选择自己喜欢的吧！

一、可定制图案的大鼠标垫

够长，可以铺开在桌面上。重点是图案可以定制，当然也有一些预设。



预设的一些图案

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二、规规矩矩的方正小鼠标垫

不想要大、不想要眼花缭乱的图案，就只想要正常好用的鼠标垫，看看下面这个。





赛睿正面



赛睿背面

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三、手腕酸痛？加个垫

有的小伙伴经常用鼠标，时间长手腕会累。建议选购下面这种带有手腕护垫的鼠标垫。





硅胶护腕鼠标垫

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四、即使鼠标垫，又是充电器

现在很多手机都具有无线充电功能，桌面上鼠标垫占据了很大位置，再单独放一个充电板显得空间很拥挤。





支持无线充电

不仅可以无线充电，周遭还有炫彩的RGB灯带，跟你的机箱鼠标键盘灯相呼应。



循环灯带

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怎么样？这几款鼠标垫可还满意？看好了有需要就抓紧选购吧！

（本文图片来自互联网）



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