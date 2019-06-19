中关村在线消息：AMD CEO苏姿丰博士日前接受了Barron's的电话采访，在谈话中苏姿丰首次透露，早在2015年是AMD就已经将目光投向了7nm制程。



AMD苏姿丰：早在2015年就决心押注7nm

苏姿丰提到要在科技领域取得成功，需要及时“下注”。“在2015到2016年那个时间段，我们做出了一些关键决策，比如7nm技术、大力投资核心IP，这成为2018到2019年产品矩阵中的重要部分”，苏姿丰表示。

同时苏姿丰还表示，她担任CEO以来，最主要的目标就是“聚焦在正确的事情上”，她相信高性能计算的市场前景，并且会随着时间的推移变得越来越重要。

据了解，2014年苏姿丰出任AMD的CEO之后，将公司的重点重新放在高性能计算机业务上，并建立了满足客户承诺的铁定政策。

在苏姿丰担任CEO期间，AMD股价上涨超过800%。有评论人士指出，苏姿丰在技术方面的精通和直觉对于AMD股价的上涨至关重要。苏姿丰曾经表示：“我喜欢花时间与工程师一起呆在实验室，从而明白我们目前真正的挑战是什么，因为者能够帮助我做出更好的决策。”

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AMD苏姿丰：早在2015年就决心押注7nmhttp://news.zol.com.cn/719/7197063.html