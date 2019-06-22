买笔记本转接器/拓展坞 看这一篇就够了

手机越来越薄，电脑越来越薄。伴随着我们的电子设备越来越薄的同时，这些电子产品的很多接口因为厚度等原因也被慢慢的给去除了，我们以MacBook为例，MacBook近年的接口大致变化如下图。并且其他笔记本电脑甚至手机等设备的接口也是越来越少了。

这些接口是一个个被去除了，但是我们的很多对应的需求却没有得到升级，这个时候一根靠谱并且实惠的转接线/拓展坞并成了我们的救命稻草。另外，随着手机的发展，手机变的越来越强大，很多时候手机也可以进行外接，这也是需要转接线的。那么转接线/拓展坞有哪些品牌？他们的功能和价格又有什么差异呢？下面我就为大家来仔细的介绍一下。

1、一转一转接线

一转一类转接线使用功能单一，但其凭借着低价和超强实用性，成为大家经常会去选购的产品。

数据传输：由于一些设备现在取消了USB的接口只保留了Type-C的接口，如果只是希望设备能够通过USB来读取数据的话，可以选择一条Type-C转USB的线。给大家推荐一条RNX otg转接头；多设备可用，不管是手机还是电脑都可以连接后使用。





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视频转接线：这一块首选给大家推荐的是绿联和飞利浦两家的产品，绿联作为一家数码配件厂商，一直以来在众多厂商中始终存留着他们自己的独特性，不仅在我们亚洲有着良好的口碑，他们的品牌在欧美一直也都很受欢迎。而飞利浦作为老牌并且各领域都有涉足而且都能做出成绩的一家大公司，他们家的线材也是很靠谱的。关于HDMI转VGA、VGA转HDMI、以及DP转HDMI的这几类转接线，买绿联或者飞利浦是没错的，质量有保证，价格还实惠。





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音频转接线：电脑二合一音频转接线有很多，一般买电脑的游戏耳机都会自带二合一线，但其实二合一音频线质量如果较差的话经常会出现麦克风没有声音或者是耳机单边听不见等各种问题，因此一根优秀的耳机麦克风二合一的线是很有必要买的。给大家推荐的是飞利浦耳机麦克风二合一转接头，需要注意的是购买时要分清楚“公头”和“母头”，另外这条转接线不支持苹果和beats，购买时请注意。





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另外由于苹果的带头，现在越来越多的手机厂商开始将手机的耳机孔去除掉了，而很多人依然需要一个可靠的耳机孔用来插3.5mm的耳机线。然而市场上很多手机厂商的接口是不一样的，但整体上要么是已经变成了Type-C的接口，要么就是将要变成Type-C接口，所以给大家推荐的这条耳机转接线也是Type-C接口的——华为Type-C接口转3.5mm耳机转接线。对市面上主流Type-C接口全都兼容。





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2、Type-C接口转多接口



当下越来越多的设备开始使用Type-C接口，如果你需要拓展的设备是Type-C接口，同时你的需求相对比较单一并且预算较低，我推荐你我大三使用过一段时间的威讯，一方面传输速度完全没有被打折扣，另一方面它的网络口连接网络也更稳定更快速。另外你如果不需要网络接口，该拓展坞还有配备了三个USB3.0+HDMI接口的拓展坞。同时我个人也是比较推荐联想的一款Type-C的四合一转接线，兼容性强，有四个USB3.0接口。





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当然，如果你希望你买到的拓展坞的功能更强，并且你的预算也更高的话，SSK王和绿联在同等价位都是不错的选择。 这两家都有八合一的拓展坞，相比于苹果自家一根SD读卡器动辄320RMB的价格，两款产品一款160多RMB，一款200多RMB简直不要太值。同时如果你现在下单不要忘记领优惠劵哦。这两条拓展坞在性能和外观上都好过同价位其他产品。这两款拓展坞具有PD快充|千兆网口|3个USB3.0|TF/SD读卡槽|HDMI音视频接口。如果你是重度用户，需要经常切换场景使用，建议你买绿联的拓展坞，如果你使用场所较为固定，买SSK飚（biao）王就已经足够使用了

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3、USB分线器拓展器



你是不是经常因为电脑只有一个USB接口，导致无法完成多个U盘之间的快速传输？如果你和我一样使用的是surface或者是只有一个USB的的设备，你应该明白这种痛苦。但是今天给大家推荐的这一款款USB分线器/拓展器，将会给你的办公效率带来质的提升。

USB的拓展器的产品线是众多转接线里厂家最多同时价格最分散的了。通过从质量和价格上逐一的对比，我最终推荐大家还是购买SSK飚王USB拓展器。这款分线器有4个USB3.0接口，速度上不输其他同价位的线，甚至和高价位的线有的一拼。





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当然，转接器一方面我这篇文章不可能完完全全的讲完，另一方面随着科技的发展，谁又能预测呢，这篇推荐也是通过我们日常使用较多的转接头来进行的，所以如果你有一些比较个性化的需求或者有不清楚的，可以在评论区进行探讨哦！

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