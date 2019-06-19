中关村在线消息：北京时间6月19日，近日三星显示副总裁Kim Seong-cheol在韩国信息显示协会里进行了一次演讲。演讲中他透露，三星的可折叠手机Galaxy Fold已经做好了上市的准备，预计很快就可以和消费者见面。



三星高管透露：Galaxy Fold已准备好进入市场

Kim Seong-cheol表示，大部分显示屏问题已经解决，Galaxy Fold已准备好上市。同时，他认为Galaxy Fold一经发售就可以在市场上受到很多关注。三星显示将继续为Galaxy Fold提供屏幕。不过，三星还没有公布Galaxy Fold的确切信息。

此前，一位不愿透露姓名的消息人士称，三星折叠屏手机Galaxy Fold可能会在7月发布上市，一家韩国新闻网站也表示得到了自称三星员工类似说法，称三星Galaxy Fold会在7月上市，还会举办一场新闻发布会。

上个月一份报告显示，三星已经修正了Galaxy Fold出现的问题，并表示这款可折叠手机会在6月份重新上市。

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