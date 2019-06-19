这款能用来玩的蓝牙音箱 凭借像素风彻底火了

每天生活很枯燥？

劳累一天回到住处，刷着无聊的电视剧，翻着朋友圈，刷刷微博头条......直到困意涌上心头

这不是想要的生活

但这确实是你现在的样子

我知道，其实一天的工作量根本打不垮你的身体

只是心很累了而已

每天的日复一日的努力，为未来拼命，却丢掉了当下的自己

这个世界上，很多事情我们都不能改变

工作忙，赚钱难，上司事，学习累，考试烦

即便很累了，另一半的电话还是会打过来

或者洗洗睡吧，单身狗

世界照常运转，闷闷不乐的只有自己





有没有想过，给生活来点不一样？

不是告诉你不要抱怨，很累了为什么不可以发牢骚？

而是告诉你给生活来一点不一样

来点色彩，来点音乐，来点乐趣......重要的是：来点快乐

还记得之前笔者为大家推荐的百元内的蓝牙音箱嘛？

今天笔者再次给大家推荐一款，只不过和之前的不一样

我上网又搜了搜，找到了一个好玩的

东西不大，价格只是你每天辛勤工作换来的一小部分

但是我相信，当劳累一天之后回去看到它，会开心

先来看看它的外观





怎么样？是不是和想象中的蓝牙音箱不太一样？因为它是带屏幕的，而且事实上它也并不只是听听音乐那么简单。这个音箱吸引我的点就是它这块像素显示器，看起来挺好玩的。

再来看第二张图。

怎么样？是不是跟笔者一样被震惊到了。当时笔者在看到这个图的时候就感觉一惊，突然间就觉得很有意思，认真研究过了之后就来给大家推荐了。

音质方面没得说，搜搜2.1音箱是什么就懂了。

重点是这个蓝牙音箱不仅可以连接蓝牙听音乐，自带的像素显示屏幕还有更多玩法和功能。



DJ打碟功能，让你秒变“打碟师”

和手机上的APP相连接后，可以实现对于屏幕的编程，在手机里可以快速制作像素动画。



与手机App互动制作像素动画，送一颗真心给你

当然，也可以在屏幕上显示一段滚动的文字内容。比如：“谢谢辛苦了一天的自己”。



LED字幕滚动，早上醒来给自己来一句“早安”吧！

此外，屏幕还可以显示时钟、天气，甚至还能存贮个人日程计划以便于对重要事件进行提醒。



明天天气怎么样？让音箱讲给你听

当然，当你困了的时候，还可以用它的夜间助眠功能。会有柔和的灯光打在你身上，同时还会有助眠音乐。



柔和的灯光助你快速入睡，安睡整晚

或许你正在为送ta什么礼物而发愁，不妨考虑考虑这个，还可以把你想说的话放在音箱里给他ta留言。如果你还未找到那个ta，不妨买送一个给自己，给自己的生活增添一些色彩，一些快乐。当然也还有其他一些有趣的小功能等待着你的开发。



买家秀展示

既然不能改变世界，那就改变自己的生活

对自己好一些，给自己的生活来点不一样

怎么样？这款音箱还喜欢吗？

（本文图片来自互联网）

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