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    这款能用来玩的蓝牙音箱 凭借像素风彻底火了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张剑锋

    每天生活很枯燥？

    劳累一天回到住处，刷着无聊的电视剧，翻着朋友圈，刷刷微博头条......直到困意涌上心头

    这不是想要的生活

    但这确实是你现在的样子

    我知道，其实一天的工作量根本打不垮你的身体

    只是心很累了而已

    每天的日复一日的努力，为未来拼命，却丢掉了当下的自己

    这个世界上，很多事情我们都不能改变

    工作忙，赚钱难，上司事，学习累，考试烦

    即便很累了，另一半的电话还是会打过来

    或者洗洗睡吧，单身狗

    世界照常运转，闷闷不乐的只有自己

    我知道 其实你每天都不那么开心

    有没有想过，给生活来点不一样？

    不是告诉你不要抱怨，很累了为什么不可以发牢骚？

    而是告诉你给生活来一点不一样

    来点色彩，来点音乐，来点乐趣......重要的是：来点快乐

    还记得之前笔者为大家推荐的百元内的蓝牙音箱嘛？

    今天笔者再次给大家推荐一款，只不过和之前的不一样

    我上网又搜了搜，找到了一个好玩的

    东西不大，价格只是你每天辛勤工作换来的一小部分

    但是我相信，当劳累一天之后回去看到它，会开心

    先来看看它的外观

    每天生活枯燥 不想来点不一样吗？

    怎么样？是不是和想象中的蓝牙音箱不太一样？因为它是带屏幕的，而且事实上它也并不只是听听音乐那么简单。这个音箱吸引我的点就是它这块像素显示器，看起来挺好玩的。

    再来看第二张图。

    每天生活枯燥 不想来点不一样吗？

    怎么样？是不是跟笔者一样被震惊到了。当时笔者在看到这个图的时候就感觉一惊，突然间就觉得很有意思，认真研究过了之后就来给大家推荐了。

    音质方面没得说，搜搜2.1音箱是什么就懂了。

    重点是这个蓝牙音箱不仅可以连接蓝牙听音乐，自带的像素显示屏幕还有更多玩法和功能。

    我知道 其实你每天都不那么开心
    DJ打碟功能，让你秒变“打碟师”

    手机上的APP相连接后，可以实现对于屏幕的编程，在手机里可以快速制作像素动画。

    我知道 其实你每天都不那么开心
    与手机App互动制作像素动画，送一颗真心给你

    当然，也可以在屏幕上显示一段滚动的文字内容。比如：“谢谢辛苦了一天的自己”。

    我知道 其实你每天都不那么开心
    LED字幕滚动，早上醒来给自己来一句“早安”吧！

    此外，屏幕还可以显示时钟、天气，甚至还能存贮个人日程计划以便于对重要事件进行提醒。

    我知道 其实你每天都不那么开心
    明天天气怎么样？让音箱讲给你听

    当然，当你困了的时候，还可以用它的夜间助眠功能。会有柔和的灯光打在你身上，同时还会有助眠音乐。

    我知道 其实你每天都不那么开心
    柔和的灯光助你快速入睡，安睡整晚

    或许你正在为送ta什么礼物而发愁，不妨考虑考虑这个，还可以把你想说的话放在音箱里给他ta留言。如果你还未找到那个ta，不妨买送一个给自己，给自己的生活增添一些色彩，一些快乐。当然也还有其他一些有趣的小功能等待着你的开发。

    像素风音箱来袭 给生活来点不一样
    买家秀展示

    既然不能改变世界，那就改变自己的生活

    对自己好一些，给自己的生活来点不一样

    怎么样？这款音箱还喜欢吗？

    每天生活枯燥 不想来点不一样吗？

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：这款能用来玩的蓝牙音箱 凭借像素风彻底火了http://news.zol.com.cn/719/7197051.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7197051.html report 2068 每天生活很枯燥？劳累一天回到住处，刷着无聊的电视剧，翻着朋友圈，刷刷微博头条......直到困意涌上心头这不是想要的生活但这确实是你现在的样子我知道，其实一天的工作量根本打不垮你的身体只是心很累了而已每天的日复一日的努力，为未来拼命，却丢掉了当下的自己这个...
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