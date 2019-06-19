这款能用来玩的蓝牙音箱 凭借像素风彻底火了

每天生活很枯燥？
劳累一天回到住处，刷着无聊的电视剧，翻着朋友圈，刷刷微博头条......直到困意涌上心头
这不是想要的生活
但这确实是你现在的样子
我知道，其实一天的工作量根本打不垮你的身体
只是心很累了而已
每天的日复一日的努力，为未来拼命，却丢掉了当下的自己
这个世界上，很多事情我们都不能改变
工作忙，赚钱难，上司事，学习累，考试烦
即便很累了，另一半的电话还是会打过来
或者洗洗睡吧，单身狗
世界照常运转，闷闷不乐的只有自己
有没有想过，给生活来点不一样？
不是告诉你不要抱怨，很累了为什么不可以发牢骚？
而是告诉你给生活来一点不一样
来点色彩，来点音乐，来点乐趣......重要的是：来点快乐
还记得之前笔者为大家推荐的百元内的蓝牙音箱嘛？
今天笔者再次给大家推荐一款，只不过和之前的不一样
我上网又搜了搜，找到了一个好玩的
东西不大，价格只是你每天辛勤工作换来的一小部分
但是我相信，当劳累一天之后回去看到它，会开心
先来看看它的外观
怎么样？是不是和想象中的蓝牙音箱不太一样？因为它是带屏幕的，而且事实上它也并不只是听听音乐那么简单。这个音箱吸引我的点就是它这块像素显示器，看起来挺好玩的。
再来看第二张图。
怎么样？是不是跟笔者一样被震惊到了。当时笔者在看到这个图的时候就感觉一惊，突然间就觉得很有意思，认真研究过了之后就来给大家推荐了。
音质方面没得说，搜搜2.1音箱是什么就懂了。
重点是这个蓝牙音箱不仅可以连接蓝牙听音乐，自带的像素显示屏幕还有更多玩法和功能。
和手机上的APP相连接后，可以实现对于屏幕的编程，在手机里可以快速制作像素动画。
当然，也可以在屏幕上显示一段滚动的文字内容。比如：“谢谢辛苦了一天的自己”。
此外，屏幕还可以显示时钟、天气，甚至还能存贮个人日程计划以便于对重要事件进行提醒。
当然，当你困了的时候，还可以用它的夜间助眠功能。会有柔和的灯光打在你身上，同时还会有助眠音乐。
或许你正在为送ta什么礼物而发愁，不妨考虑考虑这个，还可以把你想说的话放在音箱里给他ta留言。如果你还未找到那个ta，不妨买送一个给自己，给自己的生活增添一些色彩，一些快乐。当然也还有其他一些有趣的小功能等待着你的开发。
既然不能改变世界，那就改变自己的生活
对自己好一些，给自己的生活来点不一样
怎么样？这款音箱还喜欢吗？
（本文图片来自互联网）
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