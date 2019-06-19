百度旅游6月30日停止服务 请尽快导出数据

中关村在线消息：百度旅游官网发布公告，称由于业务调整，百度旅游将在2019年6月30日全面停止服务。



百度旅游将在6月30日停止服务

百度旅游提醒用户：即日起至2019年12月31日期间，用户可申请将游记及画册数据导出，数据将于24小时内迁移至PC版百度网盘-更多-文章目录下，用户可使用相同百度账号在网盘访问资料。

据了解，百度旅游定位于旅游信息社区服务平台于2011年4月28日上线，旨在帮助准备出游的人更好更快的做出行前决策，满足用户在旅行前中后各种与旅游相关的需求。

百度旅游公告全文：

致所有百度旅游的用户们：

感谢大家长久以来的支持，很遗憾的通知您，由于业务调整，百度旅游将在2019年6月30日全面停止服务，即日起，请不要再尝试上传各种内容，以防造成无法挽回的数据丢失。

停运具体事项安排如下：

百度旅游将在2019年6月30日全面停止服务，届时除了此公告页以外，您将无法访问其他页面，也将无法使用其他任何功能。

即日起至2019年12月31日期间，您可点击下方授权按钮，申请导出您的游记及画册数据，此数据将于24小时内迁移至PC版百度网盘-更多-文章目录下，您可使用相同百度账号在网盘访问您的资料。

若在过程中遇到任何问题或需要以邮件形式导出，可发送邮件至ilvyou-help@baidu.com，我们将在10个工作日内给您答复。

对因此次调整给您带来的不便，我们深表歉意。愿您在将来的日子里，遇见更好的风景。

请务必在2019年12月31日之前对需要保存的游记和相册进行导出以防丢失。

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