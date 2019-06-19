传三星Note10将采用全新技术取代听筒

中关村在线消息：据知名数码爆料人最新消息，三星Galaxy Note 10系列的屏占比会进一步提升，其下巴的宽度将会比肩使用COP封装工艺的iPhone。并且还将会使用SoD（Sound on Display）技术来最大限度的收窄额头部分的边框。



网曝Note 10贴膜显示该机四周边框均进一步缩窄

据了解，SoD（Sound on Display）是一种类似小米MIX曾经使用的悬臂式压电陶瓷导声的技术。该技术能够使驱动单元通过特殊手段将电信号转化为机械反馈（微振点击），从而带动手机屏幕共振将声音传至耳朵。三星将用SoD技术来取代屏幕上方的听筒。



网曝Galaxy Note10系列渲染图

根据此前的最新消息，三星将会于8月7日在纽约发布Galaxy Note10系列。其中包括Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

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