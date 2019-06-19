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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    传三星Note10将采用全新技术取代听筒

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据知名数码爆料人最新消息，三星Galaxy Note 10系列的屏占比会进一步提升，其下巴的宽度将会比肩使用COP封装工艺的iPhone。并且还将会使用SoD（Sound on Display）技术来最大限度的收窄额头部分的边框。

    消息：三星Note 10将采用SoD技术，下巴宽度比肩iPhone
    网曝Note 10贴膜显示该机四周边框均进一步缩窄

    据了解，SoD（Sound on Display）是一种类似小米MIX曾经使用的悬臂式压电陶瓷导声的技术。该技术能够使驱动单元通过特殊手段将电信号转化为机械反馈（微振点击），从而带动手机屏幕共振将声音传至耳朵。三星将用SoD技术来取代屏幕上方的听筒。

    消息：三星Note 10将采用SoD技术，下巴宽度比肩iPhone
    网曝Galaxy Note10系列渲染图

    根据此前的最新消息，三星将会于8月7日在纽约发布Galaxy Note10系列。其中包括Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传三星Note10将采用全新技术取代听筒http://news.zol.com.cn/719/7196875.html

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