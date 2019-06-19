ARM COO：重视与华为海思关系 正积极解决问题

中关村在线消息：上个月华为被纳入到美国商务部“实体名单”后，ARM被曝暂停了于华为合作关系。时隔近一个月之后，ARM高管终于对此事做出了回应。



ARM COO：重视与华为海思关系

据外媒报道，ARM COO Graham Budd近日在接受媒体采访时表示，“我们正在评估各种可行的方案，并积极地跟各国的政策制定者、ARM在中国的合资公司、海思等沟通，希望此事能尽快得以解决。”

据了解，早前BBC报道称，ARM已经暂停了与华为及其子公司的“所有在履行的合同，授权许可证和任何在商谈中的合同”，以遵守最近美国的贸易禁令。ARM公司也在一份声明中表示，正在“遵守美国政府制定的所有最新规定”，ARM发言人拒绝就其与华为的合同目前的状况提供更多的信息。

不过就当前ARM COO所回答的内容看，ARM跟海思之间的合作有很大的缓和余地。据了解，华为创始人任正非在接受BBC采访时也表示，华为公司已经获得ARM架构的永久授权。因此并未受到大影响。

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