再见了全球第三大手机系统 回顾微软WP的一生

就在前不久，微软结束了Windows 10 Mobile上一个版本的技术支持，而其最后一个版本也将在今年12月迎来终结，这个曾一度号称全球第三大的手机操作系统，就要彻底和我们说再见了。现在回看笔者在2012年写下的那篇《WP8手机呼之欲出 诺基亚全员充满信心》新闻，早已是物是人非，不禁让人唏嘘不已。



Windows 10 Mobile说再见

不管它是叫Windows Mobile，还是Windows Phone，又或是改回Windows 10 Mobile，回顾微软手机系统的这一生，可谓命途多舛。时至今日，我们或许可以坐下来好好审视这个号称全球第三大的手机操作系统是如何一步步走入绝境的了。

01 Windows Phone的历史

微软最早推出针对移动设备的操作系统可以追溯到1997年的Windows CE 1.0，但直到2005年以后的Windows Mobile 5.0、6.0，微软的手机操作系统才更广泛地认知，这些都可以算作Windows Phone的史前时代。



2010年，微软正式将Window Mobile更名为 Windows Phone，并发布Windows Phone 7，但在最终与Android的市场争夺中落败。同年12月的一份报告显示，Android的销量与Windows Phone 7的比例为15：1。

2012年，微软发布Windows Phone 8，希望借助与Windows 8同核心的设计概念来打通移动与桌面平台。但事与愿违，Windows Phone 8的表现始终没有被主流市场认可过。



Windows Phone 8

2015年，Windows Phone操作系统更名为Windows 10 Mobile，同样是寄希望于Windows 10的UWP体系，结果是整个Windows 10 Mobile的全球份额只剩下不到0.1%。

2017年，微软宣布终止对Windows Phone 8.1的支持，同年10月，微软宣布Windows 10 Mobile进入维护阶段，不再提供新的功能和硬件，几乎等同于判了死刑。

2019年6月，Windows 10 Mobile 1703版本迎来最后一次更新，最后一个版本1709也将于12月正式停止技术支持，至此Windows Phone彻底退出历史舞台。

这就是Windows Phone的一生。看到这里相信很多人都纳闷，微软这样的巨头公司，要钱有钱，要技术有技术，要市场有市场，怎么就让Windows Phone从头输到尾，败得如此之惨呢？

笔者认为原因是多方面的，并且其中大部分都是微软自己导致的，上到战略失误，下到技术问题，对消费者，对开发者，对手机厂商，微软几乎在每一步都出现问题。下面我们具体来看。

02 多平台战略拖累 不能专注移动产品

相信大家在Windows Phone 8那段时期经常听到微软喊的口号就是“多平台战略”，即打通PC、平板和手机，所以搞出了Windows 8、Windows RT和Windows Phone 8的阵容。



但从整个战略的实际部署来看，微软的核心仍然放在PC端，即建立一个围绕传统PC生态的多平台生态，移动只是这个生态中的一环。



围绕Windows 8的生态

而且在这个过程中，战略目标和计划不断调整，错过了发展的黄金时期。作为一个本来就在移动领域不占优势的产品，Windows Phone在微软的三心二意中被牺牲掉了。可叹的是，直到最后微软这个多平台生态也没有建立起来，还让Windows 8成为了一个短命系统。

到Windows 10时期，Windows Phone已经几乎被市场遗忘了，Windows 10 Mobile单纯只是维持运行而已。

03 对开发者扶持不够 技术问题频出

我们都知道一个操作系统最重要的部分在于生态，而生态的核心就是第三方开发者，但微软在对Windows Phone开发者的扶持方面也存在问题。

事实上，不在少数的开发者曾向笔者吐槽过微软在Windows Phone开发方面的问题，没有顺畅的通道，开发者与官方的互动交流基本是机械的官面文章。有开发者表示，微软看上去似乎并不是很在意开发者们在WP平台的工作。

Windows Phone 8是微软号称下大力气扶持的系统，这个时候iOS和Android几乎已经吃掉了90%的移动操作系统市场，作为这样一个后来者，WP8居然还是刻板地按照传统开发流程和分成比例来推进，就是有点不知死活了。

此外，Windows Phone 8平台的移植工作也存在不少问题，不少开发者抱怨在WP8平台开发应用和移植应用都不顺手。以VLC播放器为例，这款知名的播放器产品能够愿意推出WP8版本就很谢天谢地了，但因为应用商城的技术问题，愣是拖了一年才上线。

在开发者看来，在Windows Phone平台开发完全是吃力不讨好的事，花费了大量的时间，却并没有得到应有的回报，可怜的平台用户的数量也不足以让开发者重视起来。

之后，越来越多的应用软件选择放弃了这个平台，这其中包括YouTube、Facebook等决定性的产品。

04 一次次伤害消费者换来集体遗弃

前面我们提到Windows Phone平台的用户非常少，说到其中的原因，只要随便问过一个曾经用过WP手机的人都会立马知道。可以说，WP用户几乎就没人不骂的，而微软所做的就是对消费用户的一次次背叛。

从Windows Phone 7用户无法升级到Windows Phone 8系统开始，WP用户就已经有一批彻底放弃了该平台。之后微软曾信誓旦旦称所有WP8手机都可以升级到WP8.1，结果是只有一部分机型可以升级。到了WP8.1升级Windows 10 Mobile的档口，微软居然还是这一套，相信再铁杆再抖M的粉丝也不会买账了。



被抛弃的WP7用户

而且当年的Windows Phone在很多人眼中的概念就是：贵、配置低，一台入门级硬件的WP手机居然可以卖到3000元以上，实在难以想象。

总之，不管是在WP手机上，还是在系统升级上，微软WP一次又一次地坑了消费者，这样还指望会有人愿意驻守在这个平台上，就真的是天方夜谭了。

可以说，WP手机到最后的口碑已经彻底臭了。

05 手机厂商渐行渐远

大家可能不知道，和Android的开源免费系统不同，Windows Phone是需要交授权费的，这在第一层就让手机厂商失去了积极性。

一个本来就没有什么市场的系统，生态也不健全，居然还要额外收一笔授权费，这生意自然没有多少厂商愿意做。



HTC的WP8手机

因此Windows Phone系统最后也没有多少品牌手机在出，最主力的就是被微软收购的诺基亚了，毕竟是自家人没法绕开。但可惜的是，WP倒下的同时，也把这个曾经的手机巨头带走了。

有了诺基亚这样惨痛的教训，其他手机厂商也不再对Windows Phone有想法了，纷纷敬而远之，最后让这个平台在全球的份额只剩下不到0.1%，又谈何全球第三大手机操作系统呢？

说到这里，关于这个“全球第三大手机操作系统”的故事也该告一段落了。我想不同的人都能从这个故事中得到不一样的感悟，微软的这一个个惨痛的教训也算是为后来人警示了。

最后，让我们对WP说一句：“再见！”

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