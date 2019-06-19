    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    海盗船PCIe 4.0 SSD价格曝光 1TB1900元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息： 最近，法国媒体曝光了海盗船PCIe 4.0 SSD价格：1TB版本售价为249欧元（1900元人民币），2 TB版本售价为449欧元（3500元人民币）。

    在此前的台北电脑展上，影驰、技嘉、海盗船、博帝等厂商都展示了各自基于群联E16主控的PCIe 4.0 SSD，很快将陆续上市。

    目前PCIe 4.0还是新事物，想要普及还需要各大闪存厂商的支持。此前，东芝美国公司TMA在参加PCIe推动组织PCI-SIG举行的合规讨论会上展示了PCIe 4.0硬盘的原型及样品，该公司的PCIe 4.0 NVMe硬盘通过了PCI-SIG组织的PCI-SIG FYI Gen 4兼容测试。

    海盗船PCIe 4.0 SSD价格公布 1TB1900元
    海盗船PCIe 4.0 SSD价格曝光

    另外，技嘉率先正式发布了自家的PCIe 4.0 SSD产品，型号叫做“AORUS NVMe Gen4 SSD”。，采用群联电子的PS5016-E16主控方案，28nm工艺制造，八个闪存通道，每通道支持32颗内存颗粒，走的是PCIe 4.0 x4系统总线，可提供8GB/s的充裕带宽，并支持NVMe 1.3

    技嘉表示，为确保最佳稳定性和最高读写速度，已经对其进行了各种高负载严格测试，以及高温、高压等环境测试。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：海盗船PCIe 4.0 SSD价格曝光 1TB1900元http://news.zol.com.cn/719/7196820.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7196820.html report 855 中关村在线消息： 最近，法国媒体曝光了海盗船PCIe 4.0 SSD价格：1TB版本售价为249欧元（1900元人民币），2 TB版本售价为449欧元（3500元人民币）。在此前的台北电脑展上，影驰、技嘉、海盗船、博帝等厂商都展示了各自基于群联E16主控的PCIe 4.0 SSD，很快将陆续上市。目...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品