海盗船PCIe 4.0 SSD价格曝光 1TB1900元

中关村在线消息： 最近，法国媒体曝光了海盗船PCIe 4.0 SSD价格：1TB版本售价为249欧元（1900元人民币），2 TB版本售价为449欧元（3500元人民币）。

在此前的台北电脑展上，影驰、技嘉、海盗船、博帝等厂商都展示了各自基于群联E16主控的PCIe 4.0 SSD，很快将陆续上市。

目前PCIe 4.0还是新事物，想要普及还需要各大闪存厂商的支持。此前，东芝美国公司TMA在参加PCIe推动组织PCI-SIG举行的合规讨论会上展示了PCIe 4.0硬盘的原型及样品，该公司的PCIe 4.0 NVMe硬盘通过了PCI-SIG组织的PCI-SIG FYI Gen 4兼容测试。



海盗船PCIe 4.0 SSD价格曝光

另外，技嘉率先正式发布了自家的PCIe 4.0 SSD产品，型号叫做“AORUS NVMe Gen4 SSD”。，采用群联电子的PS5016-E16主控方案，28nm工艺制造，八个闪存通道，每通道支持32颗内存颗粒，走的是PCIe 4.0 x4系统总线，可提供8GB/s的充裕带宽，并支持NVMe 1.3

技嘉表示，为确保最佳稳定性和最高读写速度，已经对其进行了各种高负载严格测试，以及高温、高压等环境测试。

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