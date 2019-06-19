百度公布国内首套L4级视觉自动驾驶解决方案

中关村在线消息：据媒体报道，百度今日在CVPR2019（全球计算机视觉及模式识别领域顶级学术会议）上，推出了百度Apollo Lite。据悉，这是一套自动驾驶纯视觉城市道路闭环解决方案。



百度推出国内首个L4级自动驾驶解决方案

百度Apollo(阿波罗)技术委员会主席王亮王亮表示，Apollo Lite是目前国内唯一的城市道路L4级视觉感知解决方案，能够实现全方位360°实时环境感知，前向障碍物的稳定检测视距达到240米。目前百度无人车已经可以在城市道路上实现不依赖高线数旋转式激光雷达的端到端闭环自动驾驶。



百度Apollo（阿波罗）计划

据了解，“Apollo（阿波罗）”是百度在2017年4月19日发布向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供的软件平台。旨在向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。而将这个计划命名为“Apollo”计划，就是借用了阿波罗登月计划的含义。

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