雷军定下三年小目标：这事儿恐怕没那么容易

中关村在线消息：输掉了与董明珠定下十年赌约的雷军，这次又来给自己制定小目标了。近期雷军再一次内部会议上表示，小米未来三年在中国手机市场的目标是稳三望一。为了这一目标，小米将会投入50亿元专项资金，并构建全新的小米零售渠道。





这样的目标提出之后，不由得让人们替小米捏了一把汗。相比起全球手机市场竞争，国内手机市场的竞争配得上惨烈二字。小米目前在国内手机市场的份额只能排到第五，身前还有OPPO和vivo等厂商。想要超越他们，并不是雷军动动嘴皮子就能达成的。



今年小米推出的产品并不比其他厂商少。无论是重新出发的红米品牌，还是新旗舰产品小米9等等，都在宣传阶段做足了功课。然而，当其他厂商的产品上市之后，走高端线路的旗舰产品和主打性价比的产品，都让小米之前的产品显得有些暗淡无光。



比起手机本身的竞争力，让人们更加担心的就是雷军在目标中提到的零售体系。小米之家可以说是智能手机厂商中第一个将线下体验及零售店打造成品牌的。不过，小米之家在今年则是实打实的遇到了危机。







今年5月份的时候，小米之家直营店员工对外爆料，小米之家直营店从今年3月份开始，全面取消了员工卖手机的提成，改为只拿底薪绩效。显然，这样的改变是这些员工无法接受的。

这些员工还提到，2月份的提成本应该早就发放了，结果小米总部以财务过年没时间统计为由，一直拖欠至今。随后，凤凰科技向小米之家北京世贸天阶店进行了确认，从今年开始小米之家全面取消了员工提成，改为底薪和绩效。根据员工级别的不同，底薪也不同，底薪是3300元起。其后，小米集团公关部总经理徐洁云两次回应了这一事件，第一次讳莫如深，第二次则直接否认。

从上面这次事件不难看出，过去的小米之家模式对于当下的小米来说已经很难维继。那么此时雷军提出的50亿元打造全新线下零售渠道就很值得玩味了。其中一个方向就是无人售货，利用当下人工智能和5G技术，让消费者体验小米产品。然而，这种线下零售运营模式带来的直接问题就是展示商品的安全性以及是否可以为已经比较拥挤的线上销售分担压力。显然，小米能否解决这一问题还是一个未知数。





半年的时间过去了，雷军在内部工作会议上势必要为后半年的工作提出明确的方面。手机业务依旧是小米的重中之重，如何围绕手机让小米的业绩好看，自然是他们这些高管头疼的事情。只不过，雷军这次似乎又提出了一个有些困难的目标。当初的十年之约，小米以失败而告终。这次的三年小目标，小米又会是什么结果呢？我们谁都不清楚。

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