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    疑似任天堂Switch mini曝光：或为3DS替代者

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，一直有媒体报道称任天堂将在今年推出两款新版的Switch游戏机。其中包换一款目前Switch的加强版，会在性能方面有所升级；而另一款则是一个类似廉价版的Switch，据说将会增加其便携性。

    国内配件厂商疑似曝光任天堂Switch mini
    疑似任天堂Switch Mini被曝光

    日前，有国外网友爆料称，收到了一封来自于中国数码配件制造商的电子邮件，该制造商在邮件中声称他们计划发布一款名为“Nintendo Switch Mini”的新款配件。并且这家公司已经在其官网放出了这款任天堂Switch Mini的渲染图。

    国内配件厂商疑似曝光任天堂Switch mini
    任天堂Switch

    如果消息属实的话，那么任天堂可能会用这款Switch Mini来代替Nintendo 3DS掌机的位置，毕竟近两年Switch的风头正盛，深受全球各地的游戏玩家喜爱，而Nintendo 3DS的销量又一直在不断下滑，任天堂也确实急需一款出色的掌机来冲击市场。

    据外媒预计，任天堂可能会在今年的圣诞假日期间正式推出这两款新的Switch。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑似任天堂Switch mini曝光：或为3DS替代者http://news.zol.com.cn/719/7196747.html

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