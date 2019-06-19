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    全闭环科技小镇来袭 郑州ZOL科技生活馆重装升级

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：昨日，郑州共享生态科技产业城预备开业。据了解，此次中国首家最大的科技智能产品体验馆——郑州ZOL科技生活馆将会重装升级，与广大科技爱好者们见面。

    全闭环科技小镇来袭 郑州ZOL科技生活馆重装升级
    郑州ZOL科技生活馆DIY电子竞技产品区

    在这里，广大科技爱好者们将能感受到各种潮酷科技。作为视听科技爱好者，可以在这里体验到身临其境的现场感；作为游戏爱好者，可以跟兄弟在强劲性能的硬件设备上一同开黑；喜欢体验潮流科技的发烧友们可以在体验馆里体验最先进的AI、VR设备。

    此外，还有各种舒适畅快的放松空间——唱歌、健身、娱乐、按摩等等应有尽有。

    全闭环科技小镇来袭 郑州ZOL科技生活馆重装升级
    舒适的放松区域

    ZOL科技生活馆依托于郑州共享生态科技产业城。产业城的构建是基于“产业生态共享经济和产业互联网”理论，致力于发展产业生态共享经济，是共享经济发展从消费资源共享上升到产业资源共享的更高阶段。

    全闭环科技小镇来袭 郑州ZOL科技生活馆重装升级
    智能科技体验

    在未来，郑州共享生态科技产业小镇将会携手互联网、物联网、消费智能终端、智能制造、智能仓储、云计算、大数据、SaaS服务、人工智能、共享应用类优势资源，共同实现产业升级、消费升级、城市升级三大目标，协作开展“共享智能城市”建设，树立新经济体标杆，将共享经济的浪潮带向全球，服务全球。

    全闭环科技小镇来袭 郑州ZOL科技生活馆重装升级
    郑州ZOL科技生活馆

    值得一提是，全新的ZOL科技生活馆在开业之初会有首月特惠活动，体验馆的地址在郑州市金水区杨金路199号，体验馆首月开馆畅玩时间为早8点至晚19点，感兴趣的小伙伴可以前去体验。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：全闭环科技小镇来袭 郑州ZOL科技生活馆重装升级http://news.zol.com.cn/719/7196698.html

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