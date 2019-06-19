郑州共享生态科技产业城落地:“七仓合一”小镇

中关村在线消息：今日，郑州共享生态科技产业城将预备开业。作为全国首创集“七仓合一”功能的全闭环科技产业小镇，将正式逐步全方位投入运营。





产业城规划图

郑州共享生态科技产业城站在全球产业资源配置的角度，抓住互联网、物联网、人工智能等新技术正在革新各个产业的历史机遇，创新产业发展模式，以智能制造+智能物流为核心落地产业互联网概念，分别在国内中心区位郑州金水区及欧洲中心区位白罗斯的明斯克建设两个共享生态科技产业城，聚焦电子消费（以车联网和智能终端为主）产业，依托园区直接辐射全国及欧洲市场，并反向引入白罗斯优质的农牧产品，加速亚欧区域的经济文化交流，共创人类命运共同体。



产业城鸟瞰图

值得一提是，在生态小镇，我们还将会见到重装升级ZOL科技生活馆。在这里，广大科技爱好者们将能感受到各种潮酷科技。作为视听科技爱好者，可以在这里体验到身临其境的现场感；作为游戏爱好者，可以跟兄弟在强劲性能的硬件设备上一同开黑；喜欢体验潮流科技的发烧友们可以在体验馆里体验最先进的AI、VR设备。

在未来，郑州共享生态科技产业小镇将继续携手基于“产业生态共享经济和产业互联网”理论进行深度拓展，致力于推动共享经济发展从消费资源共享上升到产业资源共享的更高阶段。

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